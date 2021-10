Gaarden

Geschichten wie ihre gibt es eigentlich gar nicht mehr. Schon als kleines Mädchen in die elterliche Gastronomie und die spätere Rolle der Chefin hineingewachsen, ist Hanne Löfgen ihrem Stadtteil und ihrem Beruf auch im hohen Rentenalter immer noch treu. Am Sonntag feiert die Gaardenerin ihren 80. Geburtstag. Und das wie seit vielen Jahrzehnten als Chefin vom Hotel Runge.

Mütterlicher Typ? Ein Kopie ihrer Mutter wollte sie nie sein

Kult hat Tradition in der Elisabethstraße 16 in Kiel-Gaarden. Im Jahr 1904 eröffnete dort Hanne Löfgens Großvater Wilhelm Schnoor seine „Restauration mit Destillation“, verstarb dann aber ebenso wie seine Frau sehr früh, sodass Tochter Minna den Betrieb mit gerade mal 17 Jahren übernehmen musste.

Eine Aufnahme aus den frühen Tagen des heutigen Hotels Runge. Quelle: Martin Geist

Die Erbin wider Willen verdiente sich in reiferen Jahren den in ganz Gaarden und eigentlich sogar in der ganzen Welt bekannten Spitznamen Tante Minna. Immer hatte sie einen launigen Spruch auf den Lippen, vor allem aber war sie nach Erinnerung von Tochter Hanne Löfgen „ein mütterlicher Typ“, schenkte so manch traurigem Matrose ihr Ohr und ihr Mitgefühl. „Bei ihr fanden die Seeleute ein Stück Heimat“, erzählt Hanne Löfgen, die nie angestrebt hat, die Mutter zu kopieren.

Hanne Löfgen ist eine ganz eigene Marke in Kiel-Gaarden

Warum auch? Es hätte erstens sowieso nicht funktioniert, und zweitens ist sie ganz einfach ihre eigene Marke geworden. In dem Haus, aus dem nach dem Krieg die „Gaardener Bier- und Grogstube“ und noch einmal später das Hotel Runge wurde, führt sie seit dem Tod ihrer Mutter vor 40 Jahren allein Regie, lange Zeit allerdings kräftig unterstützt von ihrem Mann Paul Löfgen, der sich um die technischen Belange des im Krieg völlig zerbombten, dann wieder aufgebauten und 1986 deutlich vergrößerten Hauses nahe der Werft kümmerte.

Rauschende Feste und Luxusjachten im Hotel Runge in Kiel

Legendär waren vor und nach dem Krieg die Tanzabende im heutigen Hotel, in dessen Frühstücksraum sich unterm Teppich immer noch das einst so beschwingt genutzte Parkett befindet. Schmunzelnd erinnert sich Hanne Lögen an rauschende Feste und auch an die Zeiten, als die Leute des großen Onassis, der nebenan seine Luxusjacht bauen ließ, Stammgäste waren und ausgelassen Karneval feierten.

Lang ist's her. Das Gefolge des Großreeders Onassis, der in den 50er und 60er Jahren zahlreiche Schiffe bei HDW bauen ließ, bei einer Karnevalsparty im Hotel Runge. Quelle: Martin Geist

Auf solchen Glanz ist es Hanne Löfgen allerdings nie wirklich angekommen. „Mir lagen immer die Menschen am Herzen, so ist das bis heute“, sagt die Frau, die noch kein einziges Mal das in Gaarden oft zu hörende Früher-war-alles-besser-Lied angestimmt hat. „Ich habe mich verändert, und mein Stadtteil hat sich auch verändert“, befindet sie trocken und konzentriert sich lieber auf die guten Dinge.

Ein Herz für die guten Taten

In der evangelischen Kirchengemeinde unterstützt sie den beliebten Frühstückskreis, wirkt beim Gottesdienst mit, singt immer noch freudigen Herzens im Gospelchor. Und in ihrem Hotel ist sie wie eh und je für die Gäste da, die das Haus neu entdeckt haben oder ihm teils schon seit Jahrzehnten die Treue halten.

Erst jüngst schaute eine Gruppe Mariner herein, die vor 36 Jahren von Kiel aus zur See gefahren waren und längst Großväter sind. „Beim Frühstück wurden dann die „olen Tieden“ rausgeholt, erzählt Hanne Löfgen, die gewiss selber noch jede Menge berichten könnte über ihre 80 Jahre im Dienst der Gastlichkeit.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange diese Geschichte noch andauern wird, steht allerdings in den Sternen. „Wenn ich gesund bleibe, will ich noch eine Weile weitermachen“, meint die Chefin, für deren Hotel es in der eigenen Familie wohl kaum eine Nachfolge geben wird.