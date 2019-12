Coaching wie im Manager-Seminar

Kiel

„Vieles von dem, was wir machen, erzähle ich auch Managern“, sagt Christian Hueske. Der Hamburger Wirtschaftspsychologe bewegt sich mit seinem eigenen Unternehmen auf dem weiten Feld des Coachings und hat als einer der Ersten seiner Zunft Schüler als Zielgruppe entdeckt. Mit seiner „Durchstarter-Akademie“ will er dem Nachwuchs kein überkandideltes Zeug beibringen, sondern ihm einfach nur Möglichkeiten anbieten, wie er betont: „Manche kommen in der Schule oder einer anderen Ausbildung bestimmt wunderbar einfach so klar. Wenn es aber bei anderen immer an einer Stelle hakt und sie nicht das erreichen, was sie sich wünschen, ist es gut zu wissen, dass man da etwas tun kann.“

Es geht darum, das eigene Potenzial auszuschöpfen

Was ungefähr damit gemeint ist, erläuterten Hueske und sein Kollege Sascha Bozic mit Unterstützung einiger Lehrkräfte den Angehörigen der zwölften Jahrgangsstufe des Hans-Geiger-Gymnasiums in mehreren Einheiten. Vielleicht am wichtigsten ist dabei für Christian Hueske, dass bei allem gesunden Ehrgeiz immer eine Spur Gelassenheit im Spiel bleibt. „Nicht glauben, der oder die Beste sein zu müssen, aber die eigenen Potenziale ausschöpfen“, darauf kommt es nach seiner Überzeugung an. Was übersetzt in den Schüleralltag bedeutet, sich lieber zunächst vorzunehmen, eine Viertelstunde statt gleich den ganzen Nachmittag Mathe zu lernen. „Eine Viertelstunde schafft man immer, und meistens kommt dabei ein Mechanismus in Gang, dass man ganz von allein mehr macht“, erläutert der Coach.

Schon vorab konnten die Geiger-Gymnasiasten, die an dieser „Durchstarter-Akademie“ teilnahmen, online einen Motivationstest machen. Sinn der Übung war es, herauszufinden, was einen ganz persönlich dazu bewegt, sich ins Zeug zu legen. „Es gibt ungefähr 20 wichtige Motive, und es kann schon hilfreich sein zu wissen, was einen selbst am meisten bewegt“, sagt Coach Sascha Bozic.

"Durchstarter-Akademie" speziell für Schüler

Die mit vielen praktischen Übungen vom „Power-Move“ bis zur Selbstbeeinflussung angereicherte „Durchstarter-Akademie“ richtet sich speziell an Schüler ab der siebten Klasse und findet bundesweit wachsende Beachtung. Geschäftsführer Hueske wurde jüngst sogar zum deutschen Schulleiter-Kongress 2021 eingeladen, um seine Ideen zu präsentieren.

Schon getan hat er das gegenüber Jan Henning Steuer, dem Leiter des Hans-Geiger-Gymnasiums. „Das machte alles den Eindruck, dass es Hand und Fuß hat, und so ist es wohl auch“, lautete Steuers erste Einschätzung dieses Experiments. In nächster Zeit sollen die Erfahrungen ausgewertet werden, um über eine weitere Zusammenarbeit zu entscheiden. „Das könnte dann auch in anderer Form geschehen“, sagt Steuer, der darüber nachdenkt, künftig womöglich mit jüngeren Schülern einzusteigen.

Schule dankt der Stadt für Finanzhilfe

Allemal mehr als nur eine Überlegung wert wäre eine Fortführung aus Sicht vieler, die bei der Premiere dabei waren. „Vielleicht wollen es sich nicht alle eingestehen, aber ich finde schon, dass es mir etwas gebracht hat“, sagte Ridath Mohamed nach dem einleitenden Impulsvortrag. Am meisten angesprochen fühlte sich die junge Frau vom Thema Zeitmanagement, während ihre Mitschülerin Karina Bernien mehr darüber wissen will, wie sie ihre eigenen Ziele am effektivsten in den Fokus nehmen kann.

Geld in die Hand genommen hat für diese Aktion das Hans-Geiger-Gymnasium. Schulleiter Steuer ist dankbar dafür, dass die Stadtverwaltung keine Einwände dagegen erhob, dass die Schule dafür ihren Etat in Anspruch nahm.

