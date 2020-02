Der Warnstreik der Busfahrer in Kiel geht seit dem frühen Sonnabend weiter. Entgegen ersten Ankündigungen fährt der Flughafenzubringer Kielius aber doch. Ansonsten bleiben die KVG- und Autokraft-Busse aus Wellsee im Depot. Und: Am Sonntag geht es mit einem zweitätigen Warnstreik in Lübeck weiter.