Kiel

Hans-Meinert Redlin (SPD) blickt nicht nur auf eine 15-jährige Mitgliedschaft im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort zurück, sondern auch auf über 50 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik. „Was man dort machen konnte, habe ich auch gemacht“, so Redlin, der nun Ende Januar aufhört. „Ich habe mich kommunalpolitisch immer dort stark verankert, wo ich verortet war.“ Das sei sehr hilfreich gewesen, um die neue Umgebung kennenzulernen. Die Mitgliedschaft im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort war somit nur die logische Konsequenz nach dem Umzug in den Kieler Norden. Im April 2007 kam er für Volkhard Hanns in den Ortsbeirat und ist seit September 2013 dessen Vorsitzender.

Von Sylt über Niebüll nach Kiel

Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen auf Sylt, kam er zum Studium der Geschichte, Geografie und Politik nach Kiel. Die Verbindung nach Sylt riss aber nicht ab. 17 Jahre unterrichtete er in Niebüll, saß ab 1974 ganze 15 Jahre für Sylt im Nordfriesischen Kreistag. Anfang 1989 zog es ihn für zweieinhalb Jahre als Büroleiter und persönlichen Referenten von Gerd Börnsen wieder nach Kiel. Nach Jahrzehnten in der Opposition sei das für die SPD eine interessante Phase gewesen. „Jeder Antrag, den man jetzt stellte, ging durch. Das war eine ganz neue Erfahrung“, sagt Redlin und verschmitzt schiebt er hinterher: „Man konnte keine Schauanträge mehr stellen, was man beschloss, war dann Gesetz.“

Das Bildungsministerium war sein Zuhause

Ansonsten arbeitete er die meiste Zeit im Bildungsministerium - anfangs im Bereich der Schulaufsicht für die Fächer Geografie, Wirtschaft und Politik, später kümmerte er sich um alle schleswig-holsteinischen Gymnasien. Auf manche Errungenschaften im Laufe seiner Kariere ist er besonders stolz, so zum Beispiel auf die Einführung des Hochschulzugangs ohne Abitur. Schleswig-Holstein sei das erste Bundesland gewesen, das dies möglich gemacht und Anfang der 90er-Jahre entsprechend ausgebaut habe. Mittlerweile sei das auch anderswo „gang und gäbe“.

Auch den Aufbau des Gettorfer Gymnasiums in den 90er-Jahren hat er als Schulleiter entscheidend mitgestaltet. „Wir schaffen das auch ohne Einzugsbereich“, war damals seine Devise. Und so startete Gettorf gleich dreizügig. Mit 65 Jahren verabschiedete er sich schließlich in den Ruhestand. In seinem Privatleben startete er noch mal mit Mitte 50 einen Neuanfang. Seine zweite Frau brachte drei, er selbst vier erwachsene Kinder mit in die Ehe. Inzwischen haben die beiden zehn Enkelkinder.

Sein 75-jähriger Geburtstag sorgte mit dafür, dass er darüber nachdachte, im Ortsbeirat aufzuhören. „Eigentlich wollte ich schon nach der letzten Kommunalwahl mit Gerhard Schorner aufhören, weil wir uns so über den Kleingartenverein geärgert hatten“, gesteht Redlin. Doch er habe sich zu einer weiteren halben Legislaturperiode überreden lassen. Schließlich hat er durch sein jahrelanges kommunalpolitisches Engagement viel Erfahrung im Umgang mit der Verwaltung. Nach 15 Jahren Ortsbeirat habe er sogar ein kooperatives Verhältnis zur Kieler Verwaltung aufgebaut, die er als „sehr selbstgenügsam“ beschreibt. „Sie brauchen uns nicht, und das lassen sie uns auch fühlen.“

Ganz im Gegensatz zur tollen Kooperation in Nordfriesland. „Dort wurden wir fachlich unterstützt und bekamen Lösungsvorschläge.“ In Kiel höre er oft, dass etwas nicht geht. „Ich möchte aber hören, wie es geht.“ Ab Februar darf sich dann sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin künftig mit der Kieler Verwaltung auseinandersetzen. Redlin jedenfalls widmet sich dann seinen anderen „anspruchsvollen“ Ehrenämtern als Vorsitzender des nordfriesischen Instituts und stellvertretender Awo-Kreisvorsitzender.