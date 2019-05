Kiel

Die Kanalbauarbeiten an der Einmündung der Waitzstraße in die Hansastraße dauern etwas länger. Daher bleibt die Hansastraße in diesem Abschnitt auf einer Strecke von rund 50 Metern für den Pkw- und Radverkehr noch bis voraussichtlich 24. Mai voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Anschließend folgen in der Waitzstraße zwischen Hansastraße und Samwerstraße Arbeiten der Stadtwerke Kiel am Trinkwassernetz und die Neugestaltung der Gehwege, der Parkbuchten und der Fahrbahn durch das Tiefbauamt. Diese Arbeiten werden bis Ende September abschnittsweise fortgesetzt bis zur Kreuzung der Waitzstraße mit dem Knooper Weg.

Von KN-online