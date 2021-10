Kiel

Eigentlich könnte man die Hardenbergschule nahe des Blücherplatzes gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichen, berichtete Antje Gerbener am Mittwochabend im Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook. Dennoch stellte sie fest: „Die Verkehrslage ist zunehmend prekär.“ Der Grund dafür seien die Elterntaxis, die zur Gefahr für die Schulkinder würden.

Gerbener ist Vorsitzende des Fördervereins der Hardenbergschule Sie erklärte, ihre Kinder würden die Schule seit 2017 besuchen. Die Situation kennt sie entsprechend schon länger. „Morgens drängelt sich alles. Bis es um acht Uhr klingelt, müssen alle rund 400 Kinder in der Schule sein.“

Nach den Schilderungen Gerbeners entsteht ein perfektes Chaos, in dem die Eltern mit den Autos teils auf dem Gehweg halten würden und nach dem Absetzen der Kinder Schwierigkeiten hätten, die Straße wieder zu verlassen. Für die Kinder, insbesondere für die, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, sei die Situation unübersichtlich und gefährlich. „Die Schulleitung hat die Eltern immer wieder darauf aufmerksam gemacht.“ Geändert habe das nichts.

Tiefbauamtsleiter: Poller gegen Elterntaxis vor der Hardenbergschule keine Lösung

Mit Hilfe des Ortsbeirats hoffte Gerbener nun auf eine Lösung von städtischer Seite. Sie selbst schlug vor, durch das Aufstellen von Pollern am oberen Ende der Hardenbergstraße die Einfahrt in die Straße nur noch von einer Seite zu ermöglichen und so für die Elterntaxis unattraktiv zu machen. Auch einen Elternhaltepunkt nannte sie in der Sitzung als Option.

Der in der Sitzung anwesende Tiefbauamtsleiter Peter Bender erklärte, für eine Elternhaltestelle in der Esmarchstraße gebe es bereits Planungen. Für Poller sah er allerdings wenig Umsetzungsmöglichkeiten, unter anderem wegen der Versorgung der Anwohnerinnen und Anwohner. „Wir sehen das Problem, aber Poller sind nicht die richtige Lösung.“ Auch ein zeitweises Absperren einer Straßeneinfahrt sei nicht einfach umsetzbar, da die Beschilderung jedes Mal an die Einfahrtssituation angepasst werden müsste.

In der Sitzung überlegten die Ortsbeiratsmitglieder dennoch, wie man die Situation direkt in der Hardenbergstraße entschärfen könnte. „Einfach zu sagen, es geht nicht, hilft nicht weiter“, sagte Alexander Blazek (CDU). Seinem Antrag, die Verwaltung um die Erarbeitung einer Lösung zu bitten, stimmte der Ortsbeirat einstimmig zu.

Elterntaxis: Stadt Kiel ist mit Schule und Eltern im Austausch

Auf Nachfrage erklärte die Stadt im Anschluss an die Sitzung, dass ein Mitarbeiter der Verwaltung bereits mit Schule sowie Elternvertreterinnen und -vertretern Lösungsvorschläge erarbeite. Neben den Planungen für die Elternhaltestelle werde mit der Hardenbergschule auch an der Aktualisierung des Schulwegplans gearbeitet.

Mit dem Problem der Elterntaxis ist die Hardenbergschule nicht allein. An anderen Schulen in Kiel wurde bereits versucht, dem Phänomen, dass immer mehr Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule gebracht werden, zu begegnen. Elternhaltestellen gibt es laut Stadt bereits an mehreren Schulen. Andere Ideen finden sich etwa an der Ellerbeker Schule mit einem „Walkingbus“, bei dem Eltern von einem Treffpunkt aus Kinder zur Schule begleiten, und an der Grundschule Russee, die bei ihren Schülerinnen und Schülern darum wirbt, sich nicht von den Eltern bis vor die Schule bringen zu lassen.