Einen richtigen Weihnachtsmarkt gab es wegen Corona in der Kieler Innenstadt ohnehin nicht. Nur ein gutes Dutzend Buden durfte sich aufstellen. Müssen sie mit Beginn der harten Lockdowns am Mittwoch wie der Einzelhandel dichtmachen?

Müssen die Weihnachtsmarktbuden in Kiel schließen?

Von Anne Holbach