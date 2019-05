Plötzlich habe der Unbekannte mit einem Messer vor ihm gestanden und ihm das Handy abgenommen: Ein 39-jähriger Lieferant einer Fleischerei in der Rendsburger Landstraße 51 ist am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr überfallen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Täter flüchtete.