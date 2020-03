Eine Woche mussten die Schlepper "Multratug 4" und "Bugsiert 6" mit der Maschinenraumsektion des neuen Kreuzfahrtschiffes "Aidacosma" in Kiel warten. Die Stürme der vergangenen Tage hatten die Kanalpassage verhindert. Nachdem sich die Wetterlage am Montag gebessert hatte, ging es am Montag weiter.