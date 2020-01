Eine Schlägerei am Taxistand vor dem Hauptbahnhof Kiel: Was am sehr späten Montagabend die Landespolizei beschäftigt hat, ist noch nicht in Gänze aufgeklärt. Dabei wurde klar, dass der angekündigte Ausbau der Videoüberwachung am Bahnhofsgebäude ins Stocken gekommen ist. Warum ist das so?