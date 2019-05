Kiel

Bei der Überprüfung der Identität des 45-jährigen stellte sich heraus, dass der Mann 2017 in Berlin - ebenfalls wegen Diebstahl - zu einer fast einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Von dieser Strafe waren noch drei Monate offen, demzufolge war ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen worden.

Der 45-jährige musste die Bundespolizisten in die Diensträume am Kieler Hauptbahnhof begleiten, wo die Beamten ihm den Haftbefehl eröffneten. Anschließend ging es direkt weiter in die Justizvollzugsanstalt, wo der Mann nun drei Monate hinter "schwedischen Gardinen" absitzen muss.

Von KN-online