Bauzäune weisen einen Zick-Zack-Weg zu den Gleisen, Gitter riegeln Zugänge ab, der Boden ist an vielen Stellen aufgerissen, der bereits neu verlegte Belag großzügig mit einer blauen Plastikplane abgedeckt. Passanten versuchen, in diesem Labyrinth die Wege zu den Bahnsteigen oder den Geschäften im Kieler Hauptbahnhof zu finden. „Hat der Buchladen geöffnet und wie komme ich dorthin?“, fragt eine ältere Dame.

Der Bahnhof ist noch immer eine Großbaustelle. Und das wird noch eine Weile so bleiben. Das Ziel der Fertigstellung zum 31. Dezember wird verfehlt, bis mindestens Mitte Januar wird weiter gebaut. Ursprünglich hatte die Bahn geplant, dass die Sanierung – auf einer Fläche von 2500 Quadratmeter werden die 20 Jahre alten Bodenplatten durch neue ausgetauscht – bis Ende des Jahres abzuschließen. Und das war auch eine Vorgabe. Denn die eine Million Euro teure Maßnahme wird finanziert durch das Förderprogramm „Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe“, das die Deutsche Bahn und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Konjunkturförderung gestartet haben. Wie berichtet, stellt das Verkehrsministerium der Bahn 120 Millionen Euro zur Verfügung, um Bahnhöfe zu verschönern – die Bedingung dafür: Sämtliche Arbeiten müssen bis Ende 2021 beendet sein. Was erst ins kommende Jahr fertig wird, muss von der Bahn selbst gezahlt werden.

Sämtliche Bauzäune bleiben bis Ende der Sanierung

Muss die Bahn nun in die eigene Tasche greifen, da über den 31. Dezember hinaus gearbeitet wird? Nein, sagt Unternehmenssprecherin Angelika Theidig. „Weil mit den Arbeiten schon angefangen wurde, werden die Fördergelder weiter übernommen.“ Zu den Verzögerungen sei es gekommen, da kältebedingt in den vergangenen Tagen weniger gearbeitet werden konnte. Wegen der andauernden Maßnahmen bleibt die bereits fertiggestellte Fläche weiterhin abgesperrt – um die neuen Bodenplatten vor Staub und Dreck zu schützen, sagt Angelika Theidig. Erst wenn die Sanierung komplett beendet ist, werden alle Bauzäune und Absperrungen verschwinden.

Die Bahn spricht von Kleinigkeiten, die noch zu erledigen seien. Der Blick in den Hauptbahnhof erweckt allerdings nicht den Eindruck, dass es sich nur noch um Restarbeiten handelt. Vom Eingang Sophienblatt bis in die Mitte der Bahnhofshalle – wo der Eisladen Giovanni L. sein Café hatte – ist der alte Bodenbelag zwar verschwunden, allerdings liegen noch keine neuen Platten. Auch die Zugänge zu den Gleisen vier, fünf und sechs sind noch nicht fertig.

Bei den Einzelhändlern im Hauptbahnhof macht sich mittlerweile Frust über die Baumaßnahme breit – und es bestehen Zweifel an einer zeitnahen Fertigstellung der Sanierung. „Mein aktueller Stand ist, dass es am 21. Januar beendet sein soll“, sagt Gudrun Schnorrenberg. „Das glaube ich aber erst, wenn alle Bauzäune und Absperrungen verschwunden sind.“ Die Floristin, Inhaberin des Geschäfts „Blumen am Gleis 2“, ist genervt – nicht über die Baustelle an sich, sondern über die Kommunikation und den Informationsfluss. „Es gibt kein richtiges Leitsystem und kaum Hinweise für die Kunden. Viele wissen nicht, dass wir noch geöffnet haben oder wie sie in die Geschäfte kommen.“ Erst mit Verzögerung wurden von der Bahn Plakate aufgehängt, dass die Geschäfte trotz der Baustelle zu erreichen sind. Wie die Kunden aber durch das Bauzaun-Labyrinth zu den Läden gelangen, ist nicht ausgeschildert.

In ihrem Geschäft hat Gudrun Schnorrenberg rund 80 Prozent Laufkundschaft, die bleibt aus. Das ist gerade in der Advents- und Weihnachtszeit fatal. Denn die Floristin, die seit 2016 ihren Laden im Hauptbahnhof betreibt und vertraglich verpflichtet ist, an 365 Tage im Jahr geöffnet zu haben, verkauft nicht nur Blumen. Zum Sortiment gehören auch Deko-Artikel, die sich vor den Festtagen gut verkaufen – normalerweise. „In diesem Jahr war die Adventszeit eine Katastrophe.“

Kieler Hauptbahnhof: Buchhandlung konnte erst mit Verzögerung öffnen

Auch in der Buchhandlung Schmitt & Hahn sind die Auswirkungen der Baustelle zu spüren. „Es kommen weniger Kunden“, sagt eine Angestellte. Derzeit ist der Eingang des Geschäfts nur von der Seite Kaistraße aus zu erreichen. Bauzäune stehen dicht vor den Scheiben, nur ein schmaler Zugang an den Fahrkartenautomaten vorbei führt in das Geschäft. „Ich bin gespannt, wie lange das noch so geht. Ich glaube, wir müssen noch länger mit der Baustelle leben“, sagt die Angestellte, die berichtet, dass das Geschäft in der vergangenen Woche erst drei Stunden später aufmachen konnte, da der Eingang komplett von der Baustelle versperrt war. „Normalerweise öffnen wir um 5.30 Uhr, letzte Woche konnten wir die Türen erst um 8.20 Uhr öffnen.“