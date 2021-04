Die Pläne der Landesregierung liegen auf dem Tisch: Bis Ende Juli will sie die Impfzentren im Land schließen. Spätestens dann sollen die Hausärzte und Hausärztinnen diesen Job komplett übernehmen. Dabei kommen die Impfzentren gerade erst in Fahrt. Ein Besuch am Kieler Schwedenkai.