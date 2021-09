Die Polizei hat am Wochenende zwei Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen, nachdem sie in Kiel-Gaarden eine Hauswand besprüht hatten. Ein Zeuge hatte sie beobachtet und in der Nacht auf Sonntag die Polizei angerufen. Die Sprayer erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.