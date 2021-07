Kiel

An der Brücke in Möltenort platzte bei dem Aufprall lediglich etwas Beton ab. Das Bauwerk hat bei der Havarie am Sonnabend den schwersten Schaden einstecken müssen. Die neue Fördefähre „Gaarden“ war gegen 13 Uhr mit langsamer Fahrt gegen das Bauwerk geprallt und trug dagegen kaum Schäden davon. Ursache der Havarie ist nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei ein Problem mit der Schaltung auf der Kommandobrücke.

Der Schiffsführer der Fähre hatte das Anlegemanöver in Möltenort nicht von dem Fahrstand in der Steuerbordseite der Kommandobrücke aus fahren können. Die Umschaltung vom zentralen Fahrstand in der Mitte der Brücke auf den Fahrstand an der Steuerbordseite hatte nicht funktioniert. Als der Schiffsführer den Fehler bemerkte, musste er zurück zum Fahrstand in die Mitte, was aber Zeit kostete. So prallte die Fähre mit dem Wulstbug gegen die Betonbrücke.

An Bord der „Gaarden“ waren 260 Passagiere

An Bord der Fähre waren 260 Fahrgäste, die zumeist aus der Innenstadt kamen und zu den Stränden an der Außenförde wollten. Bei dem Aufprall verletzten sich neun Fahrgäste leicht. Ein Fahrgast kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Verkehrszentrale Travemünde ordnete laut Polizei zunächst ein Weiterfahrtverbot für den Einsatz als Fähre an.

„Die Untersuchung der Havarie dauert an“, so Andrea Kobarg, Sprecherin der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel. Die Fähre sei noch am Sonnabendnachmittag zurück ins Depot am Bahnhofskai gefahren. Der gerade erst im Juni bei der Garantiedockung neu angebaute Wulstbug hat nur leichte Farbabschürfungen davongetragen. Die Technik auf der Kommandobrücke der „Gaarden“ wird einer umfassenden Überprüfung unterzogen.

Wann das Fährschiff wieder in den Liniendienst zurückkehrt, ist derzeit noch unklar. Vorerst übernimmt eine der älteren Fähren den Fahrplan der „Gaarden“. Die „Gaarden“ ist das erste Schiff der neuen Generation von Fördefähren der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel. Die bei Holland Shipyards in den Niederlanden gebaute Fähre war erst im August 2020 in Betrieb genommen worden.

Es ist die erste Plug-in-Hybrid-Fähre an der deutschen Ostseeküste. Der Antrieb erfolgt über zwei Elektromotoren, die entweder über Generatoren oder aus Batterien mit Strom versorgt werden.