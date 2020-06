Programmierwettbewerb virtuell in Kiel

Kiel

Wie kann die Digitalisierung unser Gesundheitswesen weiterentwickeln? Darum geht es auch dieses Jahr beim Healthcare Hackathon – nur dass der für Zuschauer vor allem auf dem Videoportal Youtube ablaufen wird: So sind unter anderem Impulsvorträge von Felix Balzer, Professor für E-Health an der Charité Berlin, sowie Christoph Dieterich, Professor in Heidelberg und zuständig für IT-Innovationen in der Kardiologie, vorgesehen. Außerdem präsentieren sich erfolgreiche Start-ups aus den Konkurrenzen der vergangenen Jahre.

Der Kern ist der Programmierwettbewerb

Das Live-Rahmenprogramm ist aber vor allem Zusatz für Zuschauer – während Dutzende Hacker am Programmierwettbewerb, dem Hackathon, teilnehmen. Auch 2020 wird der wieder ausgerichtet vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und steigt unter Schirmherrschaft des Landesgesundheitsministers und in Medienpartnerschaft mit den Kieler Nachrichten. Die digitale Eröffnung und Begrüßung übernehmen daher UKSH-Chef Jens Scholz, Minister Heiner Garg und KN-Herausgeber Christian T. Heinrich.

Anzeige

"Vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie gewinnt die digitale Unterstützung in der Gesundheitsversorgung eine noch größere Bedeutung", sagt Minister Garg. Sie biete Möglichkeiten für die Patienten und Entlastung für die Angestellten. "Der Healthcare Hackathon hat in den letzten Jahren viele wertvolle Impulse für digitale Angebote geliefert. Ich freue mich, dass die Veranstaltung trotz der aktuellen Situation stattfinden und so zu einer digitaleren Zukunft im Gesundheitssystem beitragen kann."

Weitere KN+ Artikel

"Wir haben in den vergangenen vier Jahren ein Format geschaffen, das nachhaltig die Innovationen in der Medizin voranbringt und fördert", sagt UKSH-Chef Jens Scholz. "Daher war es uns auch in diesem Jahr ein wichtiges Anliegen, den Teilnehmern eine Plattform für kreative, zukunftsorientierte und frische Ideen zu bieten."

Programmierer probieren sich an Challenges aus

Wie in den Vorjahren arbeiten kleine Programmier-Teams jeweils von zu Hause an gestellten Aufgaben, den sogenannten Challenges. Wie kann uns ein Roboter im Projekt "Mirana" autonom durchs Krankenhaus führen? Können Smartphones oder Fitnessarmbänder zur Behandlung chronischer Schmerzpatienten beitragen? Oder: Kann ein intelligenter Lautsprecher wie Alexa durch das Prüfen von Schnarchgeräuschen gefährliche Aussetzer erkennen?

"Durch viele Challenges wissen wir auch von weit weg, wie es dem Patienten geht", sagt Mitorganisatorin Anna Dammrich-Warth, "wir sind damit deutlich näher am Klinikbetrieb als in den vergangenen Jahren." Bei entsprechender Umsetzung könnten einige der Lösungen in drei, vier Jahren Realität werden. Wahrlich digital wird es aber nicht nur für bereits mehr als 50 registrierte Programmierer zugehen, die sich noch immer alleine oder im Team für die spannenden Challenges anmelden können.

Auch interessierte Zuschauer sind angehalten, sich vorab zu registrieren: Dann können sie über die Plattform Talque mit Fragen und Diskussionsbeiträgen Teil des Hackathons sein. Schließlich ist beispielsweise die Projektpräsentation, der Pitch, stets ein extrem unterhaltsamer Programmpunkt – bevor schließlich die Jury entscheidet.

Dass der Wettbewerb rein digital über die Bühne geht, soll nämlich noch lange nicht die hoffnungsvollen Aussichten zunichte machen: Am 18. Mai lief der Healthcare Hackathon Berlin, am 21. und 22. Juni soll das Pendant in Mainz steigen – und im kommenden Januar dürfen die Sieger ins Health Innovation Hub in Berlin, die Ideenschmiede für digitale Gesundheitsentwicklungen. Die Hoffnungen sind schon jetzt groß, dass sich die Teams dort auch unmittelbar treffen können. Falls nicht: Der digitale Austausch wird ihnen bestens gelingen.

Alle Infos und das Programm finden Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.