Kiel

Schlagabtausch um die Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus (SKK): Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstagabend abermals die bereits beschlossene Bezahlung der Servicekräfte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) ab 2024 und den Weg dahin debattiert.

Konkret ging es diesmal um einen Antrag der Linken, den SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke abzulösen, wenn er seinen Servicekräften den Weg in den TVÖD verweigert. Ventzke hatte einer Fixierung des TVÖD ab 2024 im nächsten Tarifvertrag eine Absage erteilt. Ihm fehle dazu noch die Rechtssicherheit im Hinblick auf den versprochenen Kostenausgleich durch die Stadt Kiel. Sie ist Eigentümerin des Krankenhauses.

Burkhardt Gernhuber: Der Geschäftsführer blockiert

„Der Geschäftsführer blockiert die Umsetzung einer Geschäftsanweisung“, sagte Antragsteller Burkhardt Gernhuber (Linke). Das mache ihn sprachlos. Die Mehrheitskooperation von SPD und Grünen lehnte den Antrag nicht ab, sondern überwies ihn in den Hauptausschuss am 8. Dezember. „Ich habe eine gewisse Sympathie für den Antrag“, sagte der SPD-Ratsherr Matthias Treu. Er ließ erkennen, dass auch seine Geduld mit Ventzke zur Neige geht.

Die von Susanna Swoboda auch. Die SSW-Ratsfrau sagte: „Seit zwei Jahren sind wir an diesem Thema. Unsere Geduld ist am Ende!“ Geschäftsführer Ventzke sei auf dem Weg in den TVÖD „mehr an Hindernissen interessiert“.

Gerwin Stöcken: Gegner sind die Krankenkassen

Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Krankenhauses, stellte sich vor den SKK-Geschäftsführer. Der Stadtrat warnte davor, jetzt „auf einem Mann rumzuprügeln, der in guter Absicht seinen Job für das Krankenhaus macht“. Stöcken: „Das Krankenhaus ist mehr als nur Servicekräfte.“ Der Gegner sei nicht Ventzke, sagte Stöcken. „Der Gegner sitzt in den Krankenkassen!“ Der Stadtrat verurteilte „den Fetisch der Ökonomisierung des Gesundheitswesens“. Die Krankenhäuser müssten angemessen finanziert werden.

Den Servicekräften auf der Besuchertribüne versicherte Stöcken: „Es geht nicht um das Ob, es geht um das Wie“ einer Rückkehr in den TVÖD. „Wir stehen vor einer schwierigen Operation“, sagte der Stadtrat und bat um Geduld. Die Stadt habe jetzt eine Agentur beauftragt zu prüfen, wie ein Betrauungsakt der Stadt für das Krankenhaus rechtssicher aussehen könne.

FDP-Fraktionschef Ingmar Soll äußerte „volles Vertrauen in Stadtrat Stöcken“. Grünen-Fraktionschefin Anke Oetken bat um Verständnis für die Dauer des Verfahrens: „Es ist kompliziert und nicht immer nachvollziehbar für Außenstehende.“ CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz nannte Ventzke einen „guten Mann“. Es müsse aber die Rechtslage geklärt werden, „da muss man ein Stück weit Geduld haben“. Kreutz: „Es wird schon funktionieren.“