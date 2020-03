Regen, Rohre und Reparaturen

Kiel

Das Problem dabei ist das regnerische Wetter, das die Arbeiten immer wieder behindert. Es war ein Schreck in der Abendstunde: Am 3. Februar sackte auf dem Hanggelände am Heidenberger Teich – an der Pumpstation hinter der Kirche – der Boden weg. Es bildete sich, wie berichtet, eine knapp drei Meter breite und tiefe Grube. Bei der Begutachtung wurde zuerst vermutet, dass die Bodenausspülung und das dadurch entstandene Loch mit dem Einbau der zweiten Druckrohrleitung von der Pumpstation Heidenberger Teich bis nach Hasseldieksdamm zusammenhängt.

Im vergangenen Jahr wurde eine zweite Schmutzwasserleitung ab Mettenhofer Pumpstation bis zum Russeer Weg in die Erde gesetzt, um im Notfall einen Ersatz zu haben, durch den die Abwässer aus ganz Mettenhof und den umliegenden Dörfern über die Pumpstation Hasseldieksdamm ins Klärwerk Bülk geleitet werden. Wie wichtig eine solche Ersatzleitung ist, wurde bei diesem Vorfall wieder deutlich.

Zu viel Druck

Wie es dazu kam, kann im Nachhinein keiner sagen: „Klar ist“, sagt Britta Schuster, Sachbereichsleiterin in der Abteilung Stadtentwässerung des Tiefbauamtes, „dass das alte, aus den 1960er-Jahren stammende Steinzeug-Abwasserrohr an einer Stelle kaputt ist.“

Ob beim Verlegen der neuen Leitung über dem alten Rohr etwas schief gegangen sei oder der permanente Regen plus das vorhandene Schichtwasser in dem Bereich die Erde aufgeweicht und zu einer Bodenbewegung geführt habe, dass das Rohr den steigenden Druck nicht mehr ausgehalten habe, sei Spekulation. Sicher sei aber, dass an der Stelle so viel Druck wirkte, dass nicht nur das Abwasserrohr zerbrach, sondern auch die Verbindungsstücke bei Stromleitung und Trinkwasserleitung, die zur Pumpstation führen, auseinander gerissen wurden.

Leitung wird neu verlegt

„Das macht die Reparatur aufwendiger“, erklärt Britta Schuster. Denn vor dem Tiefbauamt der Stadt Kiel mussten die Stadtwerke Kiel tätig werden, um ihre Leitungen zu reparieren oder zu erneuern. „Wir haben den Störfall genutzt, um die Stromleitung von der Pumpstation auf rund 50 Metern komplett neu zu verlegen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster.

Für die neuen Leitungen musste der Boden der Aussichtsterrasse am Heidenberger Teich aufgebaggert werden. Der Grund für die Mehrarbeit: Die alten Leitungen verlaufen noch in großer Tiefe unter dem Spielplatz des Kindergartens der Thomasgemeinde. „Wenn da was passiert, kommen wir schlechter ran. Daher verlegen wir diese nun in den öffentlichen Raum.“ In diesem Zuge erneuerten die Stadtwerke Kiel die Trinkwasserleitung in der vergangenen Woche gleich mit. „Es läuft alles nach Plan“, sagt Andreas Lübbert, Einsatzleiter Störungen bei den Stadtwerken.

Das Rohrstück wird ersetzt

Danach konnten die Tiefbauarbeiten der Stadt Kiel starten. „Wir brauchen jedoch mindestens drei bis fünf Tage Trockenheit, damit das Wasser nicht in der Baugrube steht und das zu reparierender Rohr abwasserfrei gemacht werden kann, wenn wir das kaputte Rohrstück ersetzen“, erklärt Britta Schuster.

Parallel die Abwässer aus Mettenhof und das Regenwasser aus der Grube abzupumpen, das sei bei den notwendigen Sanierungsarbeiten eher problematisch. Das unbeständige Wetter ist auch der Grund, warum die Stadt Kiel noch nicht sagen kann, wann die Arbeiten am Heidenberger Teich beendet sein werden.

