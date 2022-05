Kiel

2000 Vinyl-Platten, Spirituosen, Möbel, Deko-Artikel, Kosmetik, regionale, faire Produkte – auf 370 Quadratmetern. In der oberen Holstenstraße ist ein langjähriger Leerstand beendet. In der ehemaligen Schuh-Leiser-Filiale errichtet „derHeimathafen“ einen zweiten Standort. Möglich wurde die Neuansiedlung durch das Förderprojekt „Kiez-Größe gesucht“, durch das ein Teil der Miete übernommen wird. Doch obwohl ein Nachfolger für die Fläche gefunden wurde, lief der städtische Wettbewerb nicht wie erhofft.

Ursprünglich sollte bei „Kiez-Größe gesucht“ neben der Holstenstraße 2-12 auch ein neuer Nutzer für die Ladenfläche in der Holstenstraße 24 gefunden werden. Das Konzept dahinter: Die Stadt mietet bis Februar 2024 die Immobilien an und vermietet sie günstiger weiter. Möglich macht das ein Ansiedlungsfonds von 292 000 Euro mit Geldern von Land und Stadt. In einem Wettbewerb und einem Bürger-Voting wurden schließlich zwei von fünf finalen Bewerbern ausgewählt, die den Zuschlag für die Flächen erhielten. Allerdings bleibt das zweite Geschäft vorerst weiter leer.

Zweitplatzierter Wettbewerber macht nach Zusage einen Rückzieher

Denn das zweitplatzierte Konzept, ein hyperlokaler Lebensmittelmarkt mit Naturprodukten, machte nach der Zusage von Kiel-Marketing einen Rückzieher. „Die Betreiber haben uns mitgeteilt, dass es zeitnah nicht machbar sei, das Geschäft zu eröffnen“, sagt Innenstadt-Managerin Janine Streu. Da der Immobilien-Inhaber der Holstenstraße 24 neue Interessenten für eine Vermietung hat, wurde entschieden, dass der Naturladen nicht zu einem späteren Zeitpunkt die Fläche beziehen kann. Dass einer der verblieben drei Bewerber nachrückt, kam nicht infrage.

Nachdem die Bewerbungsphase für den Wettbewerb bereits verlängert werden musste, da es zunächst zu wenige Bewerber gab, ist die Absage des Zweitplatzierten ein weiterer Rückschlag für das Förderprojekt, das aber fortgesetzt wird. „Die Gelder sind vorhanden, wir werden jetzt das Verfahren ändern“, kündigt Janine Streu an. Statt zunächst einen Standort ausfindig zu machen, soll nun ein Nutzungskonzept – sprich ein Mieter – gefunden werden, mit dem dann gemeinsam nach einer Ladenfläche gesucht wird.

Mietrabatt gab Anlass zum „Schritt ins Herz der Stadt“

Bei all den Schwierigkeiten zeigt sich jedoch, dass das Förderprojekt „Kiez-Größe gesucht“ seine Wirkung nicht verfehlt hat. Ohne den Mietrabatt, die Kaltmiete beträgt etwa 2200 Euro, von der die Stadt einen Anteil übernimmt, wäre „derHeimathafen“ nicht in die Holstenstraße gezogen, um dort einen zweiten Standort neben dem Geschäft im Schülperbaum zu eröffnen, der auch erhalten bleibt. „Wir wollten uns vergrößern, hatten aber Richtung Blücherplatz oder Holtenauer Straße geguckt“, sagen Andreas und Sabine Zwanck. Das Förderprojekt hat bei dem Ehepaar aber den Ausschlag gegeben, „den Schritt ins Herz der Stadt zu wagen“.

Im Grunde soll am Standort in der Holstenstraße ausgebaut werden, was bereits seit über sechs Jahren am Schülperbaum gut funktioniert, sagt Andreas Zwanck. Neben nachhaltigen Angeboten wie Bio-Wein, Organic-Spirituosen, Bio-Feinkost, Natur-Kosmetik, regionale und fairen Produkten, Craftbier, Vinyl und Vintage-Stücken gibt es jeden Freitagabend Genuss-Tastings für bis zu 30 Teilnehmer. „Wir bieten Wein-, Gin- oder Whiskey-Proben an“, sagt Sabine Zwanck. Sonnabends kann die Fläche für Veranstaltungen wie Firmenfeiern oder Junggesellenabschiede individuell gebucht werden. In absehbarer Zeit soll an dem neuen Standort auch eine Weinbar eröffnen. Ziel ist es, dass damit eine kleine Außengastronomie einhergeht. „Hier läuft aber noch das Genehmigungsverfahren.“

Beim Einkaufserlebnis setzen die Eheleute auf individuelle Beratung und auf die Digitalisierung. Da auf der Ladenfläche nicht genug Platz für alle Produkte ist, wird es vor Ort einen Online-Shop geben. Sämtliche Produkte aus dem Angebot sind digitalisiert. Was in den Lagern ist und nicht vor Ort, kann bestellt werden und wird einen Tag später kostenfrei innerhalb Kiels nach Hause geliefert.

„DerHeimathafen“ hat montags bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr geöffnet, auf der Homepage www.derheimathafen.net sind die Termine und Anmeldung für die Genuss-Verkostungen.