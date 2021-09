Russee

Russee. Es gibt Menschen, die freuen sich auf ihre Rente. Und es gibt Helmut Greve. Der 75-jährige Bautechniker ist seit zehn Jahren in Rente, kann die Arbeit aber einfach nicht bleiben lassen. Jüngst feierte er ein halbes Jahrhundert Betriebszugehörigkeit beim Russeer Ingenieurbüro für Tiefbau Petersen und Partner. Ein Ende der Vollzeitarbeit ist für den Wiker aber weiterhin noch nicht in Sicht.

Jeden Morgen kommt Helmut Greve mit dem Fahrrad zur Arbeit. 1945 wurde die Firma gegründet, seit 1971 gehört Helmut Greve mit zum Team. Auch wenn die Fluktuation im Ingenieurbüro nicht groß ist, hat er aufgrund seiner Arbeitsjahre viele Kollegen kommen und gehen sehen. „So lange es mir gut geht und mir diese vielseitige Arbeit Spaß macht, mache ich sie. Es ist ja kein Muss und es hält mich jung“, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Meine Frau hat auch Spaß daran, dass ich Spaß habe“. In fünf Jahren hat er nun doch einmal eine Woche Urlaub gemacht und ist 475 Kilometer entlang der Weser und Werra geradelt. Zu Greves Arbeit als Bautechniker im Bereich Tiefbau „gehört alles, was draußen und drunter ist“.

Greve begleitete den Bau von Damp 2000

Sein erstes Projekt war, nach der Kanalnetzüberprüfung der Stadt Kiel, die Baubegleitung des Ostseebades Damp 2000 im Jahr 1972. Die 1970er-Jahre waren die Zeit, in der die Ortsentwässerung in den Kommunen ausgebaut wurden. „Heute gibt es ja kaum noch Kommunen, die keine haben“, sagt er. In 50 Jahren kam bei ihm einiges zusammen: von Kläranlagen und Wasserwerken in Bargteheide, Bornhöved, Kaltenkirchen und dem Rendsburger Bereich bis hin zu den vielen Gemeindevertretersitzungen, auf denen er die Pläne vorstellte.

Die Anforderungen haben sich in fünf Jahrzehnten verändert, Greve hat sich permanent weitergebildet und ist mit den Aufgaben gewachsen. „Früher wurde viel mit der Hand gezeichnet, heute ist alles digital“, sagt er. Sein Chef, Geschäftsführer Johannes Krumm, empfand die Abläufe früher als wesentlich ruhiger. „Da wurde erst telefoniert, dann wurden Briefe geschrieben und Unterlagen verschickt“. Es habe Monate gedauert, bis ein Projekt umgesetzt worden ist. Heute ginge zwar die Kommunikation über das Internet wesentlich schneller. „Dafür dauern aber die Genehmigungsverfahren länger, weil die Behörden Angst davor haben, Fehler zu machen“, so Krumm.

Der Nachwuchs genießt Helmut Greves Erfahrungsschatz

Nicht nur der Chef profitiert von seinem langjährigen Mitarbeiter, sondern auch viele junge Kollegen, „die seine Erfahrung genießen“, so Krumm. „Ich habe ja auch immer aus meinen eigenen Fehlern gelernt, deshalb kann ich heute vieles besser abschätzen“, sagt Greve. Abschätzen, wann er in den Ruhestand geht, kann er scheinbar nicht.

Neben der Lust an der Arbeit kommt auch die Überzeugungskraft des Geschäftsführers hinzu. Alljährlich wird „mit viel Alkohol verhandelt, damit er noch ein Jahr länger bleibt“, sagt Krumm. Und wenn das nicht zieht, kommt Greves Enkel zum Einsatz. „Wir haben seiner Mannschaft Trikots geschenkt“, so Krumm. Seit zehn Jahren nun liegt die Erschließung des Ferienhausgebietes mit 1500 Wohneinheiten in Olpenitz in Greves Hand. „Das ist in zwei Jahren fertig, vielleicht mach ich ja noch so lange“, sagt er. Zumindest eine klare Regel gibt es bei ihm: „Feierabend ist Feierabend. Ich habe noch nie Arbeit mit nach Hause genommen“.