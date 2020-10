Kiel

Maximal 643 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Platz aufhalten. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert an den zwei separaten Ein- und Ausgängen die Zahl. „Die meiste Zeit haben wir das Kontingent ausgeschöpft“, sagt Marco Lange und freut sich, dass Jahrmärkte wieder möglich sind.

Der Präsident des Schaustellerverbands Schleswig-Holstein ist selbst mit einem Karussell und einem Bäckereiwagen auf dem Herbstmarkt und spricht den Besuchern ein großes Lob aus. „In den Fahrgeschäften, in den Spielhallen und in den Imbissen, die man betreten kann, wurde Maske getragen.“

Auch Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau zieht eine positive Bilanz. Er wolle nicht ausschließen, dass es in Einzelfällen mit dem Abstand mal nicht geklappt hat. „Aber nach meinem Kenntnisstand haben sich die Menschen daran gehalten“, so Zierau. Wie auch bei der Kieler Woche sei er im Kern froh, dass solche Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen stattfinden könnten. „Und wenn man in Kindergesichter schaut, ist es gut, dass ein Jahrmarkt möglich ist.“

Schausteller hat weiter Zukunftsängste

Von den vielen Besuchern ist Sascha Manfred Belli positiv überrascht. Der Eigentümer des Fahrgeschäfts Extasy ist froh, dass es wieder was zu tun gibt. Zukunftsängste habe er dennoch. „Im Prinzip hatten wir Besuchsverbot, während Freizeitparks und Kneipen schon wieder öffnen konnten.“

Mit Blick auf die Corona-Auflagen betont Lange: „Die Gesundheit geht auch für uns vor.“ Dennoch sieht er die begrenzte Besucherzahl auf dem eingezäunten Gelände kritisch. „In den Innenstädten gibt es auch keine Beschränkungen.“ Dabei würden dort auch Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage organisiert, bei denen es dann zu Gedränge komme.

Schausteller wünschen sich bei den Corona-Auflagen mehr Augenmaß

Eine weitere Auflage: Alkoholausschank ist auf dem Herbstmarkt nicht erlaubt. Hier wünscht sich Lange ebenfalls mehr Augenmaß von der Politik. „Wir sind nicht das Münchener Oktoberfest.“ Auf dem Kieler Herbstmarkt gebe es keine Bierzelte. Es gehe darum, dass sich ein Ehepaar mal eine Weinschorle oder ein Vater ein Bier zur Bratwurst genehmige.

„ Alkohol wird immer sehr pauschal behandelt“, sagt auch Frank Dörksen vom Landesverband der Schausteller. „Dabei ist ein Alkoholverkauf auf Jahrmärkten nie ein Problem.“ Zudem dürften Kioske, Supermärkte oder Gastronomie Alkohol verkaufen. „Da wünschen wir uns Gleichbehandlung.“

Gerade beim Alkoholausschank denken Lange und Dörksen auch schon an die Weihnachtsmärkte. „Man trifft sich dort schließlich auf einen Glühwein, man geht nicht für eine Tüte Mandeln hin“, so Lange.

Ordnungsdezernent Zierau betont, einen Weihnachtsmarkt solle es in diesem Jahr in Kiel geben. In der Landesverordnung sei dort bisher auch noch der Alkoholausschank gestattet. Ob das so bleibe, wisse er nicht, sagt Zierau. „Angesichts der Lage müssen wir von Tag zu Tag entscheiden."

