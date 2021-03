Kiel

Spontan hatte Malte Schuldt im April 2020 eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Der Chef der Firma HS Luftfilterbau aus Kiel-Wellsee hatte noch wenige Wochen vorher eine Reinigungstechnik für die belastete Luft am Theodor-Heuss-Ring entwickeln wollen – dann kam Corona, und er stieg auf Masken um.

Doch obwohl es einen massiven Notstand gab, konnte er sich mit seinen Produkten nicht durchsetzen. Der Grund: Bürokratie. Ein Bericht, der zeigt, welche Chancen in der Pandemie verspielt wurden:

Im vergangenen Frühjahr, als Corona um sich griff, waren viele Dinge in Deutschland knapp – allen voran: Masken. Genauer gesagt: Mund-Nasen-Bedeckungen. Vor fast einem Jahr hielt uns daher der Kieler Malte Schuldt stolz mehrere Masken-Rohlinge in die Kamera.

In seiner Firma in Wellsee hatte er einen Mix aus Polyester, Polyethylen und Polypropylen entwickelt – in der Kombination konnte das Material mindestens FFP2-Standard erreichen, sagte er – und beteuerte, dies auch mit Tests nachweisen zu können. Sogar FFP3 sei möglich.

Schuldt hatte die Nachrichten aus Wuhan schon im Januar richtig gedeutet, sich und seine Firma vorbereitet. Im April konnte er bereits Masken in fünfstelligen Stückzahlen produzieren und belieferte Kieler Krankenhäuser. Nach einem KN-online-Bericht wuchs das Interesse.

"Wir hatten einen Haufen Anfragen nach Masken", erinnert sich Schuldt. Konzentriert habe HS sich aber auf "echte Bedarfswege", also das Gesundheitswesen, wo die Masken dringend benötigt wurden.

Es ging um das Zertifikat der Masken

Genau auf diesem Wege wird ihm ein Stock zwischen die Beine geworfen. Schuldt stellt das Landesamt für soziale Dienste an den Pranger. Das habe ihm plötzlich den Verkauf ins Gesundheitswesen versagt. Der Grund: Seine Masken hatten keine der inzwischen bekannt gewordenen CE-Zertifikate. Das heißt aber nicht, dass sie keine Zertifizierung hatten. Denn eigens für den Notstand in der Pandemie war das CPA-Zertifikat eingeführt worden – für die Corona-Pandemie-Atemschutzmaske.

"Wir haben diese Masken doch gerade zur Bekämpfung des Notstands produziert", wundert sich Schuldt noch heute. Ihm zufolge hatte seine Firma den Transfer einer vollständigen Fertigungslinie aus China gerade in der Vorbereitung, als ihn das Land ausbremste.

Damit hätte er 1,5 Millionen FFP2-äquivalente und ein bis zwei Millionen weitere Mund-Nasen-Schutz-Masken pro Monat fertigen können. Doch auf Anfrage ans Gesundheitsministerium wurde ihm jede "Abnahmegarantie verweigert". Schuldt entschied sich gegen das Risiko.

Eine Klage sei in Vorbereitung

"Uns war dann außerdem klar: Wir müssen klagen", sagt er jetzt. Diese Klage gegen das Landesamt für soziale Dienste sei in Vorbereitung. Für ihn stellt sich bis heute die Frage, warum eine zu dem Zeitpunkt gültige Zertifizierung, die erst Anfang Oktober aufgehoben wurde, nicht ausreichend war, um einen Notstand zu beheben.

Zehn Personen, die er gerade für die Fertigungslinie eingestellt hatte, habe er direkt wieder entlassen müssen. Die Politik hätte mit einer Abnahme von Masken aus regionalen oder deutschen Betrieben ein wichtiges Zeichen setzen können. "Stattdessen war auch bei der Ausschreibung für den Maskenkauf des Bundes der günstige Preis das wichtigste Kriterium", sagt Schuldt kopfschüttelnd.

Mangelhafte Masken sind im Umlauf

Trotz der ausgefallenen Maskenfertigung hat sein Unternehmen im Bereich Masken weitergearbeitet. "Wenn wir schon keine produzieren, dann können wir sie wenigstens auf ihre Sicherheit testen", lautete die neue Devise. Denn in den eigenen Hallen hat HS Luftfilterbau zumindest die Möglichkeit, die Filterfähigkeit zu überprüfen. Selbstverständlich sei man damit noch entfernt von einer offiziellen Prüfstelle. Aber es habe mehrere Einrichtungen wie beispielsweise Altenheime gegeben, die auf ihn zugekommen seien.

Allesamt hatten die Anfragenden Zweifel, ob ihre vom Staat bereitgestellten Masken wirklich so gut schützen wie versprochen. Und Schuldt bestätigt, dass die Zweifel durchaus ihre Berechtigung hatten. "Erst haben wir für diese Überprüfungen kein Geld genommen", berichtet Schuldt. Inzwischen spreche sich das aber herum, und es gebe immer mehr Anfragen, sodass er diese Dienstleistung berechne.

Auch Schulfilter könnten aus Kiel kommen

Neben den Masken richtete sich HS mit dem Vertrieb von Raumfiltern auf die Pandemie ein. Gerade für Schulklassen habe seine Firma inzwischen ein passendes Produkt im Angebot, das nach 30 Minuten zuverlässig 90 Prozent der Partikel aus der Luft filtern könne – und das, wie damals auch für die Filter am Theodor-Heuss-Ring angekündigt, mit einer dezentralen Lösung, die zudem leise und in Edelstahl eingefasst "quasi unkaputtbar" sei.

Schuldt befinde sich mit Schulen und Trägern in Hamburg und Schleswig-Holstein im Gespräch – doch zur Umsetzung des Vorhabens komme es wahrscheinlich erst, wenn sich Elterninitiativen lautstark und vielleicht auch finanziell dafür einsetzten. "Ein großes Budget von Staatsseite wird es wohl nicht geben", sagt Schuldt – und wundert sich erneut: "Denn was wir noch haben, ist doch ein guter Bildungsstandard."