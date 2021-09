Kiel

Dr. Torsten Morschheuser scheint magische Hände zu haben. Der Herzspezialist und Leiter der Herzklappenbank in Kiel präpariert seit fast 30 Jahren Herzklappen und Blutgefäße für die Gewebetransplantation. Er bereitet sie so auf, dass sie anderen Menschen zuverlässig das Leben retten.

Gerade hat er mit dazu beigetragen, dass Silviu Lavrig aus Rumänien wieder lächeln kann. Der 16-Jährige war mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Schon als Kleinkind wurde er operiert. Doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Zuletzt war er so schwach, dass er nur noch im Bett liegen konnte, schildert seine Mutter Elena Lavrig. Mit Kieler Hilfe wurde nun sein Leben gerettet.

Abends und feiertags kommt Dr. Torsten Morschheuser zum Präparieren

Torsten Morschheuser ist auch ein Mann, der viel Energie zu haben scheint. Denn die Herzklappenbank Kiel leitet der niedergelassene Facharzt zusätzlich zu seiner Praxis in Kiel. Gerne kommt der 58-Jährige abends in das Universitätsklinikum Kiel in die speziellen Laborräume der Gewebebank zum Präparieren. Auch Weihnachten oder an Wochenenden ist er im Einsatz.

„Ohne mein sechsköpfiges Team, das rund um die Uhr in Bereitschaft ist, würde das alles nicht klappen“, sagt er. Vom Team ist er der Einzige, der präpariert. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hat er bereits 304 Herz- und Gefäßspenden präpariert. Im Zeitraum von 2007 bis 2020 konnten 1592 Patienten mit einer Herzklappe und 1890 mit einem Gefäßtransplantat aus Kiel erfolgreich versorgt werden.

Ein deutsches Ärzteteam half in Rumänien, dass ein 16-Jähriger eine dringend benötigte Herzklappe aus Deutschland bekam. Die Herzklappe stammt aus der Gewebebank in Kiel. Quelle: DGFG

„Die Zeit sitzt uns immer im Nacken“, sagt er. Die Gewebespenden, die aus dem gesamten Bundesgebiet auf Eis gekühlt angeliefert werden, müssen zügig bearbeitet werden. Dabei handelt es sich nicht nur um Spenden von Verstorbenen, die einer Gewebespende zugestimmt haben.

Bis zu fünf Jahre kann Herzklappe gelagert werden

Die Herzklappenbank in Kiel gehört zur Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG). „Eine Konkurrenz zur Organspende sind wir nicht“, stellt Kristin Kleinhoff klar. Man arbeite Hand in Hand und nutze auch Organe, die nicht mehr transplantiert werden können.

An diesem Tag ist Kristin Kleinhoff extra aus Hannover, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, angereist. „Gewebe wie Herzklappen werden nicht unmittelbar transplantiert, sondern aufbereitet.“ Bis zu fünf Jahre kann so eine Herzklappe in der Kieler Gewebebank auf ihren Einsatz warten. In speziellen Tanks werden die Spenden in Kiel bei minus 160 bis 170 Grad gelagert. Kleinhoff und Morschheuser sprechen von einer hohen Qualitätskontrolle, von vielen Tests und davon, dass alle Prozesse behördlich überwacht werden.

Eine passende Herzklappe gab es tatsächlich in Kiel

Als die Anfrage zu Silviu kam, wurde im zentralen Computer der Vermittlungsstelle der DGFG in Hannover geschaut, ob geholfen werden kann. Tatsächlich passte eine Herzklappe in Durchmesser und Länge aus Kiel. Zum Netzwerk gehörten weitere 13 Gewebebanken, die Gewebe wie Augenhornhäute, Herzklappen, Blutgefäße und Planzentaspenden aufbereiten.

Dass die Gewebebank in Kiel deutschlandweit einen sehr guten Ruf genießt und eine der größten und produktivsten Einrichtungen in diesem Gebiet ist, liegt auch mit an Torsten Morschheuser. Der ist von Beginn an seit 1993 dabei. Als Facharzt für Herzchirurgie und Facharzt für Kardiologie könne er beide Seiten beurteilen. Das chirurgische und das medizinische.

Die Herzklappenbank in Kiel ist europaweit spitze Die Herzklappenbank Kiel am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gibt es seit 1993. Hier werden Herzklappen- und Blutgefäßspenden zu Transplantaten aufbereitet und gelagert. Die Kieler Gewebebank ist eine der größten und produktivsten Herzklappenbanken in Europa. Im vergangenen Jahr wurden hier insgesamt 199 Herzen aufbereitet. Die Herzklappenbank Kiel gehört zur gemeinnützigen Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantationen (DGFG) mit Sitz in Hannover. Bundesweit konnten 2020 insgesamt 197 gespendete Herzklappen im Netzwerk der DGFG vermittelt werden. Das am meisten gespendete Gewebe ist die Augenhornhaut. Insgesamt 3984 Spenden wurden in dem Bereich im vergangenen Jahr transplantiert. Die DGFG wird von öffentlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens getragen und ist unabhängig von privaten oder kommerziellen Interessen. Weitere Infos und wie man selbst Gewebe spenden kann: www.gewebenetzwerk.de

Doch ohne das Uniklinikum und Prof. Jochen Cremer von der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie wäre der Aufbau der Herzklappenbank nicht möglich gewesen, sagt Torsten Morschheuser. „Prof. Cremer und die Klinik haben uns erst zu dem gemacht, was wir heute sind.“ Mit den dortigen Fachleuten bespricht er die präparierte Qualität, die Einsatzmöglichkeiten. „So lerne ich laufend dazu“, sagt er. Ein unbezahlbarer Gewinn auch für seine Arbeit in der eigenen Praxis.

Torsten Morschheuser: „Medizin macht nicht an Grenzen halt“

Dank der Kieler Herzklappenbank kann Patientinnen und Patienten vom Kleinkind bis zur 80-jährigen Seniorin geholfen werden. Und das eben nicht nur deutschlandweit. Der Kontakt nach Rumänien lief über den Verein „kinderherzen“, der die gesamte Aktion finanziert und koordiniert hat. „Medizin macht nicht an Grenzen halt“, sagt Torsten Morschheuser.

Einen Tag vor der geplanten Operation wurde die Herzklappe für den 16-jährigen Silviu in einem speziellen Transport-Styroporbehälter bei minus 80 Grad zum Hamburger Flughafen gebracht. Mit dem Flieger ging es dann direkt nach Brasov in der Region Siebenbürgen und ins dortige Krankenhaus.

Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation konnte Silviu in Rumänien helfen – die Operation wurde in seiner Heimat durchgeführt. Quelle: DGFG

Ein Kardiotechniker und ein Arzt der Sana Herzchirurgie Stuttgart, die den Einsatz ehrenamtlich und im Urlaub betreuten, warteten bereits auf die Kieler Box. Zusammen mit dem dortigen Medizinerteam wurde dann die Herzklappe in einer viereinhalbstündigen Operation eingesetzt. Die logistische Mammutaufgabe hatte geklappt. „Man hätte auch in Deutschland operieren können“, sagt Kristin Kleinhoff von der DGFG. „Aber es ging auch darum, den dortigen Ärzten das Wissen zu vermitteln und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende glückte die Transplantation tatsächlich, und Silviu hat nun die Chance auf einen Neuanfang. „Alle haben sich gefreut, wie schnell Silviu wieder auf die Beine kam“, schildert Kristin Kleinhoff. „Nach eineinhalb Wochen war er wieder zu Hause.“

Bald will der junge Mann wieder Fußball spielen. Mit einer neuen Herzklappe aus Kiel. Unterdessen präpariert Torsten Morschheuser am Uniklinikum weiter. Immer in der Hoffnung, dass seine vorbereiteten Herzklappen und Blutgefäße eines Tages einem kranken Menschen wie Silviu ein neues Leben schenken.