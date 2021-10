Flächen an der Förde gesucht - Fischen verboten: Tatjana Liese will in Kiel Herzmuscheln züchten

Herzmuscheln gelten als Delikatesse, doch das Fischen in freier Wildbahn ist in Deutschland aus Naturschutzgründen untersagt. Die Kieler Meeresbiologin Tatjana Liese plant jetzt den Aufbau einer Herzmuschel-Aquakultur und sucht hierfür dringend geeignete Flächen an der Kieler Förde und kundige Mitstreiter.