Kieler Ärzte setzen sich in Afrika ein

Inmitten der Bananenplantagen am Kilimandscharo in Tansania entsteht seit einigen Jahren etwas für die dortige Bevölkerung ziemlich Wichtiges. Und einige Kieler haben hieran Anteil. Dank des Vereins „Kieler Ärzte für Afrika“ (KÄfA) mausert sich in der Gemeinde Uuwo eine Krankenstation mit angeschlossener Apotheke gerade zu einem kleinen Krankenhaus.

Feierliche Schlüsselübergabe

Die beiden Kieler Ärzte, Dr. Klaus Jessen (73) und Dr. Gerd Leimenstoll (73), waren gerade wieder vor Ort und haben feierlich die Schlüssel für ein neugebautes Zwei-Familien-Haus übergeben. „In wenigen Tagen werden eine Ärztin und ein Laborant einziehen“, berichten sie.

Zehn Fußminuten ist das neue Haus von der Krankenstation, der Dispensary, entfernt. „Für hiesige Verhältnisse ist das Gebäude echter Luxus“, erzählt Klaus Jessen. Die Wohnungen sind komplett eingerichtet und haben sogar einen Kühlschrank. Der Wasseranschluss folgt in wenigen Tagen. Dann können die beiden Mitarbeiter der Krankenstation einziehen.

Dank der Kieler Hilfe entstand ein neues Mitarbeiterhaus

„Bisher herrschte unter dem Personal der Dispensary eine große Fluktuation“, sagt Gerd Leimenstoll. „ Kenia ist gleich um die Ecke. Da wird mehr Lohn gezahlt.“ Mit dem neuen Gebäude ist nun ein Anreiz für das Fachpersonal geschaffen, auch dort zu bleiben.

Die Schlüsselübergabe vor Ort erfolgte feierlich mit Vertretern der protestantischen Kirche, der Gemeinde Uuwo sowie natürlich dem Personal der Dispensary. 30 000 Euro hat der Bau gekostet, 23 000 Euro spendete die Stiftung der Apotheker- und Ärztebank, 6000 Euro stammen von der Bingo-Umweltlotterie.

Beziehung nach Afrika besteht seit gut zehn Jahren

Immer wieder aufs Neue gelingt es den 50 Mitgliedern von „Kieler Ärzte für Afrika“, Geld einzuwerben. Seit gut zehn Jahren besteht die Beziehung nach Tansania, genauer: Zum kleinen Ort Uuwo, in dem verstreut mehr als 5000 Einwohner leben.

„Die Kirchengemeinde Heikendorf hat schon seit gut 30 Jahren Kontakt nach Uuwo“, sagt Klaus Jessen. So halfen die Heikendorfer unter anderem beim Aufbau einer Berufsschule und einer Meierei. Die Kieler Ärzte sorgten für die Einrichtung der kleinen kirchlichen Krankenstation, die sich gut entwickelt.

8000 Patienten werden hier im Jahr behandelt

Durchschnittlich lassen sich derzeit in Uuwo über 8000 Patienten im Jahr behandeln. „Von Bluthochdruck über Diabetes, Atemwegserkrankungen, Infektionen bis hin zur Geburt“, so Gerd Leimenstoll, der einmal im Jahr mit Kollege Klaus Jessen nach Afrika fliegt. Dort schauen die beiden Ärzte nach dem Rechten, geben Hilfe zur Selbsthilfe.

„Anfangs haben wir gebrauchte medizinische Geräte wie Röntgen- oder Ultraschallgeräte per Container nach Afrika verschifft“, erzählt Klaus Jessen. „Aber das war nicht nachhaltig. Gingen die Geräte kaputt, war die Reparatur meist nicht möglich. Neue Einfuhrbestimmungen verteuern zudem die Transporte.“

Nun gehe man neue Wege. „Geräte sollen künftig in Tansania gekauft werden, um Gewährleistung und Wartung zu sichern“, sagen beide. Die Krankenstation hätte inzwischen so gute Einnahmen, dass neue Geräte mit Eigenmitteln angeschafft werden können. Zudem würden mehr staatliche Zuwendungen fließen, wenn die Krankenstation erst einmal zum kleinen Krankenhaus ausgebaut ist.

Positive Entwicklung in Uuwo

„Das ist alles sehr, sehr positiv“, fassen die beiden Kieler Ärzte zusammen. „Die Einrichtung in Uuwo kann nun fast auf eigenen Beinen stehen.“ Unterstützung aus Kiel wird es trotzdem weiterhin geben. In Form von Strukturhilfen, Fort- und Weiterbildungen.

Auch der menschlich-fachliche Austausch steht weiterhin im Vordergrund. Das nagelneue Angestelltenhaus wird zudem für mehr Kontinuität sorgen. „Für die Bewohner vor Ort ist das ein wichtiges Kriterium“, sagen beide. „Wer seinen Arzt kennt und vertraut, kommt wieder.“

Weitere Infos: www.kaefa.org

