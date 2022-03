Kiel

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Hilfe und Anlaufstellen für Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiel finden Sie in dieser Übersicht.

Wo können sich Menschen aus der Ukraine registrieren lassen?

Geflüchtete aus der Ukraine, die bei ihren in Kiel lebenden Verwandten oder Freunden eine Unterkunft gefunden haben, können sich per E-Mail bei der Zuwanderungsabteilung der Stadt melden und dort registrieren lassen. Dafür werden die Kontaktdaten und die Kopie des Ausweisdokumentes benötigt.

Kontakt: zuwanderungsabteilung@kiel.de mit dem Betreff Ukraine.

Aufgrund der Vielzahl der Anfragen kann es aktuell zu Verzögerungen kommen.

Wie ist der aktuelle rechtliche Status der Geflüchteten aus der Ukraine?

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten einen vorübergehenden Schutz in der EU für ein Jahr, der auf bis zu drei Jahre verlängerbar ist.

Kann die Dauer für Kurzzeitaufenthalte oder das Visum verlängert werden?

Ukrainische Staatsangehörige, die visumfrei für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland eingereist sind, können nach Ablauf der 90 Tage eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren Aufenthalt von 90 Tagen einholen. Das gilt auch für Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem 24. Februar 2022 visumfrei eingereist sind.

Für die die Verlängerung des Aufenthaltes kann Kontakt mit der Zuwanderungsabteilung der Landeshauptstadt Kiel unter zuwanderungsabteilung@kiel.de aufgenommen werden.

Gelten coronabedingte Einreisebeschränkungen? Welche Nachweise sind erforderlich?

Die Ukraine ist seit dem 27. Februar 2022 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft. Damit besteht nach der Coronavirus-Einreiseverordnung nur eine allgemeine Testpflicht vor Einreise, aber keine Quarantäne- und Anmeldeerfordernis mehr.

Wo können sich Geflüchtete aus der Ukraine gegen das Coronavirus impfen lassen?

Privat untergebrachte Ukrainerinnen und Ukrainer können sich in Kiel im Impfzentrum (Schwedenkai 1, 24103 Kiel) gegen Corona impfen lassen. Parkplätze sind vorhanden. Weitere Informationen gibt es unter www.impfen-sh.de.

Werden Ukrainerinnen und Ukrainer in Aufnahmeeinrichtungen/Landesunterkünften wohnen?

Ukrainische Staatsangehörige, die über einen Aufenthaltstitel verfügen oder sich visumfrei in Deutschland aufhalten, sind grundsätzlich nicht verpflichtet, in Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Die Verpflichtung, sich in einer Aufnahmeeinrichtung zu melden und dort zu wohnen, besteht regelmäßig, wenn ein Asylgesuch geäußert wird. Dann gelten die allgemeinen asylrechtlichen Regelungen zur Aufnahme und (bundesweiten) Verteilung.

Was müssen Geflüchtete aus der Ukraine tun, wenn sie eine Unterkunft brauchen?

Das sogenannte Ankunftszentrum steht für Geflüchtete aus der Ukraine, die dringend eine Notunterkunft brauchen, für eine Nacht zur Verfügung. Von hier aus werden Geflüchtete, die in Kiel bleiben möchten und eine Unterkunft brauchen, in eine städtische Unterkunft vermittelt. Hier erfolgt auch eine Testung auf den Coronavirus. Das Ankunftszentrum (Stresemannplatz 1-3, 24103 Kiel) steht für ukrainische Geflüchtete als Übernachtungsmöglichkeit von 17 bis 7 Uhr zur Verfügung. Für weitere Fragen ist es den ganzen Tag besetzt.

Plan des Ankunftscenters im Neuen Rathaus Kiel. Quelle: Lina Schlapkohl

Geflüchtete aus der Ukraine, die dringend eine Unterkunft benötigen, können sich auch an die Zuwanderungsabteilung der Stadt wenden (Neues Rathaus, Gebäudeteil D, 1.OG, Eingang Ecke Stresemannplatz/Kaistraße). Von dort aus werden sie weitergeleitet. Die Öffnungszeiten der Abteilung lauten: Montag 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag 8.30 bis 13 Uhr sowie Donnerstag 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Gibt es Anspruch auf finanzielle Unterstützung?

Grundsätzlich gilt, dass die finanzielle Unterstützung vom Aufenthaltsstatus der Geflüchteten abhängt. Geflüchtete aus der Ukraine einen vorübergehenden Schutz in der EU (Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG). Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG geht eine Berechtigung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einher.

Was müssen Geflüchtete aus der Ukraine tun, wenn sie akute medizinische Hilfe benötigen?

Bei akuten medizinischen Notfällen sollten sie sich an die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Kiel (Städtisches Krankenhaus, UKSH) wenden.

An wen können sich Geflüchtete wenden, wenn sie psychologische oder psychiatrische Hilfe benötigen?

An die Trauma-Ambulanz Flucht und Migration des ZIP - Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH (Niemannsweg 4, 24105 Kiel). Kontakt über die Projektkoordination Stefanie Thielebein (Telefon +49 431 50098077, E-Mail stefanie.thielebein@uksh.de).

Psychologische Hilfe auf Ukrainisch oder Russisch für Betroffene bietet auch das Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein der Brücke Schleswig-Holstein gGmbH unter den Telefonnummern +49 431 70559491 und +49 151 29808911).

Die Stadtmission stellt ein Team aus Psychologen und Therapeuten zusammen, das für schnelle Krisenhilfen zur Verfügung steht. Melden Sie sich bei:

Frau Johannsen / Frau Winter

+49 431 26044100

Sekretariat@stadtmission-mensch.de

Können Geflüchtete aus der Ukraine Bus und Bahn nutzen?

Ja, ukrainische Geflüchtete können in Deutschland zurzeit kostenlos Bus und Bahn nutzen. Die Regelung gilt bis auf Weiteres und auf Widerruf. Als Fahrausweis dienen entweder so genannte „0-Euro-Tickets“, wie sie beispielsweise von der Deutschen Bahn im Fernverkehr ausgestellt werden, oder auch ein gültiges Ausweisdokument. Informationen auf Ukrainisch dazu gibt es unter www.deutschebahn.de.

Wo können sich Geflüchtete aus der Ukraine melden, wenn sie ein Haustier mitgenommen haben?

Haustiere können nicht in städtische Unterkünfte mitgenommen werden. Sie werden an Tierpaten vermittelt. Informationen dazu gibt es bei der Veterinärabteilung der Landeshauptstadt Kiel unter Telefon +49 431 9012161 oder E-Mail Veterinaerabteilung@kiel.de.

Wichtige Telefonnummern

Notruf

Polizei: 110

Notruf: 112

Gift-Notruf: +49 551 19240

Allgemein

Info-Telefon der Stadt: +49 431 9014750 (Montag - Freitag von 8 bis 16 Uhr)

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft: +49 431 2593659

Kinder & Jugendliche

Allgemeiner Sozialdienst: +49 431 901-8899

Psychologische Hilfe

Telefon-Seelsorge: +49 800 1110111, +49 800 110222, +49 116 123

Stadtmission: +49 431 26044100

Haustier dabei?

Veterinärabteilung: +49 431 9012161

Mehr Informationen