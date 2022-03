Kiel

Willkommen in Kiel, der nördlichsten Großstadt Deutschlands und Hauptstadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Kiel wurde 1242 gegründet und erlangte ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Heimat der preußischen Marine große Bedeutung.

Im Jahr 1882 fand die erste Kieler Woche statt. Zwei Mal war Kiel Austragungsort der olympischen Segelwettbewerbe. In diesem Jahr wird das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 gefeiert. Heute leben rund 248.000 Menschen in den 30 Kieler Stadtteilen.

Das ist Kiel

Weite Horizonte, der Wind und immer wieder das Meer – das ist es, was Kiel ausmacht. Und das ist es auch, was die hier lebenden Menschen prägt. Dabei ist Kiel weder beschauliche Kleinstadt noch hektische Metropole. Kiel ist eine entspannte Großstadt am Meer – mit der Weite der Ostsee und zugleich kurzen Wegen, mit einem in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsenen Stadtbild und viel Tradition.

Der Kieler Hafen schlägt mit seinen Kreuzfahrt- und Fährterminals die Brücke nach Skandinavien und ins Baltikum. Der Kiel Canal (Nord-Ostsee-Kanal) ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. All das macht Kiel zu einer wichtigen Drehscheibe im gesamten Ostseeraum.

Wirtschaft und Wissenschaft

Kiel ist starker Wirtschaftsstandort. Durch die unmittelbare Nähe zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Unternehmen und Wissenschaft hier besonders eng vernetzt. Die Wirtschaft der Landeshauptstadt ist breit aufgestellt; traditionelle, maritime und innovative Branchen sind hier genauso miteinander verknüpft wie industrielle Produktion und moderne Dienstleistungen.

Als Universitätsstadt beheimatet Kiel eine Vielzahl herausragender wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen – etwa das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, das renommierte Institut für Weltwirtschaft oder das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Kultur und Freizeit

Auch abseits des Ufers hat Kiel viel zu bieten: Theater, Galerien, dazu eine vielschichtige Gastronomie- und Veranstaltungsszene machen die Stadt auch zum kulturellen Zentrum.

Kiel bietet viele Freizeitaktivitäten für kleine und große Gäste. So lohnt sich ein Spaziergang an der Kiellinie mit Besuch des GEOMAR-Aquariums. Viele Museen – vom Schifffahrtsmuseum bis zur Kunsthalle – bieten abwechslungsreiche Ausstellungen. Zwei Botanische Gärten und verschiedene Parks locken ins Grüne. Und im Sommer laden die Kieler Strände zum Baden und Erholen ein.

Kieler Woche

Mit der Kieler Woche feiert die Stadt jedes Jahr das größte Sommerfestival im Norden Europas und die zugleich größte Segelsportveranstaltung der Welt. Rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt genießen die einzigartige Mischung aus internationalem Flair, Weltklassesport, Kultur, Konzerten und Spaß für alle Generationen. In diesem Jahr findet die Kieler Woche vom 18. bis 26. Juni statt.

Kiel ist auch abseits vom Segeln eine Sportstadt. Neben einer Vielzahl von Vereinen haben der THW Kiel, Deutschlands erfolgreichste Handballmannschaft, und der Fußballverein Holstein Kiel ihre Heimat an der Förde.