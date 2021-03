Die Stadt Kiel will Pächtern in der vergifteten Kleingartenanlage Baumwegkoppel in Hassee bei der Umwidmung ihrer Parzellen unter die Arme greifen. Das Amt Immobilienwirtschaft stellt ihnen Hochbeete, Erde, Kompost und Geotextile zur Verfügung, um ihre Kleingärten in Freizeitgärten umzugestalten.