Holtenau

Eigentlich wollten sie am 11. Juni heiraten. Das Aufgebot in Kiew war bereits gestellt. Doch dann kam der Krieg. Nun sorgen Natalia Vvedewska (48) und Aleksander Khilinichenko (60) aus der Ukraine dafür, dass es in Holtenau in der Bäckerei Leefen wieder frisches Brot und knackfrische Brötchen gibt.

In der Bäckereifiliale in der Richthofenstraße ist an diesem Vormittag mächtig was los. Kundin Gisela Paulsen (85) kauft ein halbes Roggenbrot und bezahlt anschließend routiniert mit der EC-Karte. Ein anderer Kunde ruft nur strahlend und überglücklich „Welcome in Holtenau“ in den Verkaufsraum. Natalia Vvedewska schenkt ihm ihr schönstes Lächeln als Antwort.

Bäckerei Leefen eröffnete in Holtenau am 5. Mai mit neuem Konzept

Mit offenen Armen, so scheint es, haben die Holtenauerinnen und Holtenauer die beiden Neubürger aus der Ukraine aufgenommen. Ein paar Wochen lang war die Filiale der Bäckerei Leefen geschlossen gewesen. Am 5. Mai hat sie mit einem völlig neuen Konzept wieder eröffnet. „Ein Holtenauer Ehepaar hat Natalia und Aleksander ihre Einliegerwohnung zur Verfügung gestellt“, erzählt Juniorchefin Mareike Leefen (28). Irgendwann wurde dann gefragt, ob die Bäckerei nicht Interesse hätte, die beiden zu beschäftigen.

Mareike Leefen zögerte nicht lange. „Bei einem ersten Kennenlernen stimmte sofort die Chemie.“ Doch wie sollte das funktionieren? Beide Flüchtlinge sprechen kein Deutsch. „Es war klar, dass wir unsere Filiale mit ihnen nicht mehr im klassischen Sinne betreiben können.“

So entstand die Idee eines Concept Stores. Gesprochen wird nun in Holtenau nur noch Englisch – oder mit Hand und Fuß. Gezahlt wird ausschließlich bargeldlos mit der EC-Karte. Ein großes Plakat am Eingang und eine Tafel auf dem Tresen weisen die Kundinnen und Kunden auf die Besonderheiten hin. „Stand with Ukraine“ steht in großen Buchstaben darüber.

In der Bäckereifiliale in Holtenau wird nur Englisch gesprochen

Die Reaktionen der Kundinnen und Kunden seien einzigartig, sagt Mareike Leefen. Sie erzählt von einer älteren Dame, die inzwischen stolz auf Englisch bestellt. Und von einem sechsjährigen Mädchen, das extra Vokabeln gelernt hat, um bei Natalia Vvedewska ihr geliebtes Käse-Brötchen zu ordern. So schwirren Worte wie „cheese roll“, „bread roll“ und „whole grain“ locker im Raum. Zu jedem Kauf gibt es das strahlende Lächeln von Natalia Vvedewska kostenlos dazu.

„Wir geben gute Energie“, sagt Natalia Vvedewska auf Englisch und meint damit die Produkte, aber auch ihre Dankbarkeit. Natalia Vvedewska ist studierte Physik-Lehrerin, hat später bei der Bank, in einer Anwaltskanzlei und im Management eines großen Krankenhauses gearbeitet. Als am 24. Februar die ersten Bomben auf Kiew fallen, ist es vorbei mit dem normalen Leben.

Sie erzählt von ihrer Flucht, zunächst in den Westen der Ukraine. Dann nach Prag. Dort besorgen sie ein Visum für ihre Tochter Alicia (20), die Japanisch studiert und für ein Auslandssemester nach Tokyo darf. Über eine Facebook-Gruppe für „Ukrainer in Deutschland“ kommen Natalia und Aleksander schließlich nach Neumünster, wo sie zufällig das Ehepaar aus Holtenau kennenlernen. Ihre neue Heimat auf Zeit ist nun die Einliegerwohnung in der Königstraße und natürlich die Bäckerei zwei Straßen weiter.

Das Paar aus der Ukraine ist unendlich dankbar

Während des Gesprächs bereitet Aleksander Khilinichenko am gläsernen Arbeitsplatz gerade belegte Brötchen vor. Für den Verkauf ist sein Englisch noch nicht gut genug. Auch er sei unendlich dankbar, so übersetzt seine Partnerin, hier in der Filiale arbeiten zu können. Zu Hause in Kiew hat er mit amerikanischen Autos gehandelt. Jetzt handelt er mit frisch Gebackenem.

So dankbar Natalia Vvedewska und Aleksander Khilinichenko auch für ihre neuen Jobs sind, so beunruhigt sind sie über die Lage in der Ukraine. „Meine 72-jährige Mutter lebt noch in Kiew“, erzählt sie. „Zuerst wollte sie nicht weg. Doch es wird immer unsicherer. Ich hoffe, dass sie es vielleicht in einigen Tagen nach Deutschland schafft.“

Große Sorgen machen sich die beiden auch um seinen Sohn Maxim. Der 32-Jährige kämpft als Soldat für die Ukraine. „Wenn Aleksander mal ein paar Tage keine Nachricht von ihm erhält, ist er verzweifelt.“

Die Angst, die Ungewissheit belaste sehr. „Wir schlafen sehr, sehr schlecht.“ Doch wenn beide morgens in die Bäckerei kommen, fällt ein wenig von der Anspannung ab. Dann freuen sie sich über den Kundenkontakt, die freundlichen Holtenauer, die süßen Franzbrötchen und knackigen Kliffkanten.

„Die beiden sind eine absolute Bereicherung“, sagt Mareike Leefen. „So motiviert, lernwillig und unerschrocken.“ Ihr sei aber wichtig, zu betonen, dass die ukrainischen Flüchtlinge kein „Notnagel“ seien. Auch wenn es ganz klar einen Fachkräftemangel gebe. Soziales Engagement sei für Familie Leefen selbstverständlich.

In den Leefen-Filialen werden auch Schulranzen für ukrainische Kinder gesammelt

Das sagt auch Seniorchefin Andrea Leefen (60), die schon seit einiger Zeit gebrauchte Schulranzen, Hefte, Stifte und Turnbeutel für ukrainische Flüchtlingskinder sammelt. „Die Spenden kann man ganz unproblematisch in unseren acht Filialen abgeben. Wir bringen sie dann in die Flüchtlingsunterkunft in der Wik.“

Doch zurück zu Natalia und Aleksander. „Beide sind nun feste Bestandteile unseres Leefen-Teams“, sagt Mareike Leefen. In Kürze kommt als Aushilfskraft am Wochenende noch eine alte Schulfreundin von ihr dazu. Sie wohnt zufällig direkt neben Leefen-Bäckermeister Timo Stoffels (32) und hörte von den Verständigungsschwierigkeiten. „Sie ist mit zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und kann hier nun als Dolmetscherin helfen.“

Mareike Leefen hofft, in Zukunft vielleicht noch mehr ukrainische Flüchtlinge einstellen zu können. Die Bäckerei in Holtenau heißt sie auf jeden Fall herzlich willkommen. Nicht nur mit zwei Landsleuten hinterm Tresen. Sondern auch mit Blumen in den Landesfarben der Ukraine auf den Tischen.