Das Schleierverbot an der Universität in Kiel bewegt die Kieler wie kaum ein anderes Thema. Rund 350 Besucher drängten sich am Mittwochabend in den überfüllten Hörsaal, um einer Diskussion zum Pro und Kontra des Verbots zu folgen. Dutzende kamen nicht mehr herein. Die große Kontroverse blieb aus.