Wie es ist, ohne Familie und Freunde zu heiraten

Justyna Rutkowska steht in ihrem weißen Kleid auf den Stufen vor dem Kieler Standesamt. Ihr Mann in spe eilt zu ihr und stellt sich neben sie. Vor der Trauung hat Munawar Khokhar, der einen schicken schwarzen Anzug trägt, eine Passantin gebeten, dass sie mit dem Handy ein Foto von dem Brautpaar macht.

Dass der Kieler eine fremde Frau fragen muss, hat einen einfachen Grund: Aufgrund des Coronavirus finden Eheschließungen unter Ausschluss sämtlicher Verwandten und Bekannten statt. Nur ein Standesbeamter und das Brautpaar selbst sind im Raum, wenn der Bund fürs Leben geschlossen wird.

Handkuss statt Umarmung

Rutkowska und Khokhar sind am Freitag alleine zum Standesamt gekommen. Keine Freunde und keine Familienmitglieder begleiten sie, als sie das Gebäude betreten. Als Überraschung wartet nach der Zeremonie allerdings die Trauzeugin der Braut vor dem Standesamt. Auf eine Umarmung wird verzichtet. Stattdessen werden Handküsschen zugeworfen – aus sicherer Entfernung.

Natürlich ist das nicht die Hochzeit, die sie sich erträumt hatten, sagen die frisch Vermählten. „Es ist traurig, so hatten wir das nicht geplant.“ Die Trauung ohne Gäste sei dann aber doch schöner gewesen als erwartet, sprechen die beiden ein Lob an die Standesbeamtin aus. Gefreut haben sich die Khokhars, dass die Zeremonie von Musik begleitet wurde.

Brautpaare sagen Hochzeiten ab

„Wir wollen der Trauung auch in diesen Zeiten einen würdigen Rahmen bietet“, sagt Nils-Helge Reinert, der Leiter des Standesamtes. „Ohne Gäste ist es aber schon merkwürdig, aber was ist in diesen Tagen nicht merkwürdig?“

Bis mindestens zum 19. April 2020 finden die Trauungen ohne Publikum statt. Nicht jedes Brautpaar möchte so heiraten, einige Hochzeiten wurden bereits abgesagt, berichtet Reinert. Justyna Rutkowska und Munawar Khokhar wollten ihren großen Tag nicht verschieben. „Wir sind am 20. März 2015 zusammengekommen und wollten an unserem Jahrestag heiraten.“

Eigentlich war für den Abend eine große Feier geplant, doch die fällt aus. Einige Gäste kommen wegen des Einreiseverbots gar nicht erst nach Schleswig-Holstein, außerdem darf das gebuchte Restaurant momentan gar nicht öffnen. Im nächsten Jahr soll die Feier nachgeholt werden.

Trauzeugen warten draußen

Ohne Begleitung im Trausaal waren auch Jannes und Sedonia Haß, vor dem Standesamt warteten aber die Trauzeugen und die drei Kinder der Braut aus erster Ehe samt Partnerin. Rund 20 Gäste waren ursprünglich eingeladen, auch eine Location war bereits gebucht. Jetzt wird im kleinen Rahmen Zuhause angestoßen und Kaffee und Kuchen serviert.

„Die große Feier mit der kirchlichen Hochzeit ist ohnehin für den Sommer 2021 geplant“, sagt Sedonia Haß. Deshalb sei es nicht ganz so schlimm, dass der heutige Tag nicht wie erhofft ablaufen kann. Wichtig sei nur, dass sie überhaupt heiraten konnten.

Bei der Trauung sei ihr gar nicht aufgefallen, dass das Publikum gefehlt habe, sagt die 39-Jährige, für die es die zweite Eheschließung ist. Sie hat sogar einen Vorteil ausgemacht. „Beim ersten Mal habe ich mich auf die Gäste konzentriert, jetzt habe ich viel mehr darauf geachtet, was die Standesbeamtin gesagt hat.“

