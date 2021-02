Kiel

Konzernchef Kurt Krieger und seine Geschäftsführerin Edda Metz haben in einem Schreiben an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und an Stadträtin Doris Grondke die Absage mit den Worten „Jetzt werden wir dem Staatsanwalt Rede und Antwort stehen und sagen hiermit unsere Teilnahme an der Sitzung des Bauausschusses ab“ begründet.

Die Ausschussvorsitzende Sigrid Schröter (CDU) äußerte sich darüber überrascht und enttäuscht. „Jetzt bleiben unsere Fragen unbeantwortet“, sagte sie mit bebender Stimme. Bei Schröter waren zahlreiche Fragen und Anträge zum Umweltskandal auf Höffners Baugebiet Prüner Schlag in Kiel eingegangen.

Möbel Höffner baut in Kiel: CDU-Ratsherr spricht von Skandal

„Mit Transparenz und Beteiligung der Öffentlich hat es Krieger jetzt wirklich verspielt“, wetterte Ratsherr Florian Weigel (CDU). „Das ist ein echter Skandal. Ich bin echt sauer!“ Wo es dringend um Aufklärung gehe, sei es jetzt nicht mal mehr möglich, Fragen zu stellen. Weigel: „Ich finde nicht, dass man als ,Bauherr’ so auftreten sollte.“

SSW-Fraktionschef fordert Ansiedlungsstopp von Möbel Höffner in Kiel

„Die Kommunikation mit Möbel Höffner ist gescheitert“, stellte der SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt fest. „Wir ziehen aus dem Verhalten von Krieger den Schluss, dass eine differenzierte Kommunikation von Krieger nicht gewollt, daher auch nicht sinnvoll und im Ergebnis nicht möglich ist.“

Mit gutem Willen und juristischer Beratung hätte Krieger zumindest einen Teil der Fragen aus Kiel beantworten können, so Schmidt. Er erneuerte seine Forderung nach einem Ansiedlungsstopp.

Grünen-Chef verlangt Baustopp von Möbel Höffner

„Höffner erweist sich abermals als unzuverlässig und unkooperativ“, schimpfte der Landesvorsitzende der Grünen, Steffen Regis. „So kann es nicht weitergehen. Ein Baustopp für den Prüner Schlag wäre das Richtige, um die Lage zu bewerten, bevor weitere Tatsachen geschaffen werden.“

Der Kieler Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin (Linke) schrieb: „Die richtige Antwort darauf wäre ein sofortiger Baustopp.“

Grüne Ratsfraktion thematisiert ökologische Baubegleitung

So weit will die Kieler Ratsfraktion der Grünen nicht gehen. Sie begab sich lieber auf ein anderes Feld und forderte, Bauvorhaben künftig immer auch durch die Verwaltung ökologisch begleiten zu lassen.

„Eines machen die Vorgänge rund um das Bauprojekt Möbelmarktzentrum auf dem Prüner Schlag deutlich: In der Klimaschutzstadt Kiel brauchen wir eine andere Form der ökologischen Baubegleitung“, sagte der grüne Ratsherr Arne Langniß. „Wir müssen sicherstellen, dass die Baufirmen sich nicht nur selbst kontrollieren.“