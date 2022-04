Höhere Gebühren fürs Anwohnerparken? So reagieren Betroffene in Kiel

Kiel

Wird das Anwohnerparken bald teurer? Falls es so kommt, wie die Deutsche Umwelthilfe fordert und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) andeutet, ist in Schleswig-Holstein vor allem Kiel betroffen. Mehrere Tausend Einwohner besitzen einen Bewohnerparkausweis, der sie zum Beispiel trotz eines Halteverbots berechtigt, nahe ihrer Wohnung zu parken.

Wie viele Kielerinnen und Kieler von einer möglicherweise drastischen Gebührenerhöhung betroffen sind, lässt sich nur schätzen: Die Stadt erhebt nur die Zahlen der erteilten Bewohnerparkausweise, nicht aber die Länge der Gültigkeit. Noch bis 2021 konnten die Parkausweise zwischen einem Jahr und drei Jahren verlängert werden. So lag die Zahl seit 2018 stets zwischen 3000 und 3250 Genehmigungen.

Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern mit Parkausweis in der Kieler Innenstadt kommen gemischte Gefühle auf, wenn sie an die Forderungen der DUH denken. „Die Argumente sind schon berechtigt“, sagt Claus Jank (77). Er würde allerdings die Menschen nicht über die Erhöhung der Parkgebühren zur Mobilitätswende motivieren, sondern vielmehr an die Moral appellieren. „Nicht jeder muss ein eigenes Fahrzeug haben, wir sollten uns auf ein Minimum begrenzen“, so Jank.

Claus Jank (77): "Ich würde nicht über die Parkgebühren, sondern über die Moral an das Thema herangehen. Wir sollten uns begrenzen auf ein Minimum, nicht jeder muss ein Auto haben." Quelle: Philipp Scheithauer

Zudem kritisiert er, dass immer mehr Menschen mit größeren Wagen wie SUVs unterwegs wären. „Wenn wir alle ein bisschen vernünftiger wären, hätten wir diese Diskussion gar nicht.“

Auf seinen Kleinwagen sei der Rentner angewiesen, einen Fußweg von fünf bis sechs Minuten vom Parkplatz zu seiner Wohnung nehme er regelmäßig in Kauf. Mit Parkausweis, schließlich gebe es „einfach zu wenig“ Stellfläche im Zentrum.

Anwohnerparken: Kieler zeigen Verständnis für mögliche Gebührenerhöhung

Genauso sieht es Larissa Taeger (26), die zur Mittagszeit ihr Auto auf einen Bewohnerparkplatz in der Nähe des Exerzierplatzes umparkt. „Auch mit Parkausweis – ich finde oft trotzdem nichts, vor allem abends wird es schwierig“, sagt sie. Eine Erhöhung der Gebühren, um als Anwohnerin ihren Wagen in Nähe der Haustür abstellen zu können, wäre für sie „nicht schlimm, wenn man immer einen Platz finden würde“. 100 Euro oder mehr im Jahr hält Taeger jedoch für zu viel.

Larissa Taeger (26): „Ich wäre bereit, mehr fürs Anwohnerparken zu zahlen, würde ich immer einen Parkplatz finden." Quelle: Philipp Scheithauer

Auch Denise Bauch (24) kann den Gedanken nachvollziehen, die Parkgebühren für Anwohner zu erhöhen. „Ein Euro am Tag klingt grundsätzlich erst einmal nicht teuer“, sagt sie, „vor allem wenn man bedenkt, dass ich für eine Garage 60 Euro im Monat zahlen würde.“ Auf ihr Elektroauto sei sie für die Fahrt zur Arbeitsstelle angewiesen. Dafür brauche sie einen Stellplatz vor der Tür, um pünktlich im Dienst zu sein.

Sollte nur der Parkplatz für das Zweitauto eines Haushalts teurer werden?

Hingegen würde Yakup Cicek (28) eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren nicht tolerieren. „Zugegeben – Parken für 30 Euro im Jahr ist günstig“, sagt er. Jedoch steigen seiner Ansicht nach zu viele andere laufende Kosten. „Falls tatsächlich eine deutliche Steigerung der Parkgebühren in der Innenstadt kommt, würde ich für einen kostenlosen Parkplatz auch weiter laufen.“

In Ciceks Augen kann für die Umwelt auch ein anderes Zeichen gesetzt werden, wie zum Beispiel den ÖPNV dauerhaft günstiger zu gestalten. Zudem hat er einen anderen Vorschlag parat: Eine Erhöhung der Gebühren für den Bewohnerparkausweis für das Zweitauto im Haushalt. „Die Frage ist halt immer, ob man es wirklich braucht“, sagt der Kieler.

ADAC Schleswig-Holstein attackiert Deutsche Umwelthilfe

Der ADAC Schleswig-Holstein schießt gegen die Deutsche Umwelthilfe zurück: Sie scheine kein ernsthaftes Interesse daran zu haben, die Autofahrer bei der von allen Beteiligten gewünschten und als notwendig erachteten Verkehrswende als Partner mit ins Boot zu holen, schrieb Sprecher Rainer Pregla auf KN-Nachfrage. „Stattdessen scheint der Verband darauf aus zu sein, Autofahrende einseitig ins Visier zu nehmen und mit immer neuen Verbotsforderungen und dem Wunsch nach drastischen Kostenerhöhungen den Menschen das Auto abgewöhnen zu wollen.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es wäre besser, so Pregla, „mit guten Argumenten, klugen Konzepten und praktikablen Alternativen für Umwelt und Klima zu werben und die Rechte aller Verkehrsteilnehmer zu achten“.

Von Dennis Betzholz und Philipp Scheithauer