Die Hörnbrücke bleibt ein Sorgenkind. Am Mittwoch trat überraschend ein neuer Defekt auf. Nachdem bei einem Testlauf des Bauwerks an einem Hydraulikmotor ein Fehler aufgetreten war, blieb die Brücke halbgeöffnet hängen. Mit einer Freigabe des Übergangs ist daher in naher Zukunft nicht zu rechnen.