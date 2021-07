Suchsdorf/Kronshagen

Sieben Hausanschlüsse und ein Kleingartengelände sind betroffen. Außerdem werden derzeit auf Kronshagener Seite Tiefbauarbeiten erledigt. Schon seit einigen Tagen gibt es vom Kreisverkehr Holmredder/Steenbeker Weg kein Durchkommen mehr für Autofahrer in Richtung Kronshagen: Zwar haben die Stadtwerke defekte Stellen der Wasserleitung in der Straße bereits provisorisch repariert.

Doch ab Mitte dieser Woche wird es ernst: „Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Hauptwassertransportleitung beginnt. Wir ersetzen hier auf einer Strecke von 450 Metern die alte, etwa 60 Jahre alte Leitung“, erläutert Stadtwerke-Sprecherin Britt Mielke die Situation.

Die Versorgung mit Trinkwasser gilt als gesichert

Die Versorgung mit Trinkwasser während der Arbeiten sei sichergestellt, denn die alte Leitung bleibe bestehen, bis die neue fertig verlegt sei. Ab Montag, 2. August, starte dann der eigentliche Austausch der Hauptleitung, der rund fünf Wochen dauern werde, kündigte Mielke an. „Der Holmredder ist für die Zeit der Arbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt, für Anlieger ist die Zufahrt frei.“

Derzeit verhindern zudem Tiefbauarbeiten ein Stück weiter auf Kronshagener Gemeindegebiet am Schulzentrum die Weiterfahrt. Dort wird aktuell das neue Verkehrskonzept baulich umgesetzt: Ein neuer Radstreifen entlang der Sportplätze in Richtung Suchsdorf soll Radlerinnen und Radlern mehr Verkehrssicherheit bieten. Rund 250 Schülerinnen und Schüler sind dort täglich schwerpunktmäßig morgens und mittags auf zwei Rädern unterwegs. Der Suchsdorfer Weg geht von Kronshagen kommend in den Holmredder auf Kieler Stadtgebiet über.

Um eine durchgehende Radspur einzurichten, hatte Kronshagen bereits eine von drei Verkehrsinseln entfernt, die als Tempobremse dienen. Ab dem heutigen Montag soll nun bei entsprechender Witterung die Schwarzdecke an diesem Fahrbahnbereich aufgebracht werden: Die Baumaschinen warten an den Sperrvorrichtungen schon auf ihren Einsatz. Anschließend werde auf dem Suchsdorfer Weg noch ein durchgezogener Streifen als Straßenmarkierung aufgebracht, hieß es aus dem Kronshagener Bauamt.

So umgehen Autofahrer die Sperrung Autofahrer, die von Suchsdorf aus zum Schulzentrum in Kronshagen wollen, müssen während der Tiefbauarbeiten einen doppelt so langen Umweg in Kauf nehmen: Sie fahren über den Steenbeker Weg bis zur Eckernförder Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Kopperpahler Weg geht es rechts ab bis zum Eichkoppelweg, in den die Autofahrer ebenfalls rechts einbiegen. Von hier aus führt die Umleitung weiter geradeaus bis zum Suchsdorfer Weg. Das Schulzentrum liegt etwa 200 Meter entfernt.

An der Einmündung zum Eichkoppelweg, rund 200 Meter weiter, hatten Baufirmen in den vergangenen Wochen bereits den Radweg entsprechend angepasst und auf die Fahrbahn mündend verlegt, so dass auf dem Suchsdorfer Weg nun eine durchgehende Radspur entsteht. Die Sperrung an dieser Stelle sei inzwischen aufgehoben worden, der Eichkoppelweg diene nun als Umleitungsstrecke für Autofahrer, hieß es.

Sicherheit der Radfahrer im Suchsdorfer Weg im Fokus

Jetzt zum Schulbeginn werde sich zeigen, wie der neue Radstreifen angenommen werde und wie es um die Verkehrssicherheit bestellt sei, sagte Helge Riis (SPD), Vorsitzender des Suchsdorfer Ortsbeirats. „Wir wollen die Situation dort einige Wochen beobachten, und schauen, ob die Radlerinnen und Radler sicher unterwegs sind.“ Was wir nicht wollen, ist, dass sie bei der Heimfahrt vom Schulzentrum in Richtung Suchsdorf auf Kieler Stadtgebiet plötzlich die Straße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg zu fahren. Das wäre viel zu gefährlich.“ Das Thema werde den Ortsbeirat in der Sitzung im November oder Dezember in jedem Fall beschäftigen, kündigte Riis an.