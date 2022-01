Kiel

Einige Straßenzüge Kiels liegen im Januar 1945 bereits in Trümmern, in den Krankenhäusern wird auf Notversorgung umgestellt, als die Nationalsozialisten am Stadtrand unbeirrt weitere Menschen inhaftieren. Das Arbeitserziehungslager Nordmark, in dem zwischen Juni 1944 und April 1945 mehrere Tausend Häftlinge verschiedener europäischer Länder Zwangsarbeit verrichten müssen, füllt sich trotz der Nachricht aus Auschwitz in diesen Tagen mehr und mehr. „So nah wie dort ist der Holocaust Kiel nie gekommen“, sagt Rolf Fischer, Vorsitzender der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte.

In dem Lager wurden die meist polnischen und sowjetischen Häftlinge bis zur völligen Erschöpfung zur Arbeit angetrieben, geprügelt und auch willkürlich erschossen. Die Kielerinnen und Kieler seien laut Fischer durch das Lager eng mit dem Holocaust verbunden. „Die Häftlinge mussten, sichtbar für alle, zur Arbeit durch die Stadt marschieren. Die Menschen wussten, was in dem Lager geschieht. Es war dadurch auch Teil ihres Lebens.“

Im Januar 1945 ist Kiels Einwohnerzahl bereits deutlich unter 200.000 Menschen gesunken

Als das Konzentrationslager in Auschwitz befreit wird, ist im KZ-ähnlichen Lager, wie es Fischer formuliert, erst die Hälfte der Zeit vorbei: „Obwohl das Lager voll war, kamen aus anderen Konzentrationslagern immer mehr Gefangene.“ Am Ende wurden zahlreiche weibliche Häftlinge aus Platzgründen ins Kieler Gefängnis evakuiert.

Luftangriffe gibt es im Januar 1945 keine. Es ist eine kurze Ruhephase zwischen den heftigen Bombardements im Herbst 1944 und im März 1945, sagt Johannes Rosenplänter, Leiter des Kieler Stadtarchivs. Im Monat der Auschwitz-Befreiung ist die Einwohnerzahl Kiels bereits deutlich unter 200 000 Menschen gefallen. Ein Teil der Bevölkerung ist ins Umland evakuiert worden, die Jüngsten im Zuge der Kinderlandverschickung sind in Kurheimen fern der Heimat untergebracht.

Die schätzungsweise 150 Arbeitslager in Kiel sind hingegen voll, bis zu 20 000 Zwangsarbeiter befinden sich in der Stadt, so Rosenplänter: „Erst im Februar und März kommen die Flüchtlinge aus Pommern und Ostpreußen.“ Nicht viele können bleiben, es fehlen Unterkünfte.