Klare Mehrheit im Bauausschuss: Mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD hat das Gremium am Donnerstagabend dem „Entwurf des Bebauungsplans“ für das Holstein-Stadion zugestimmt. Lediglich die Linke stimmte dagegen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der speziell für diesen Tagesordnungspunkt in den Bauausschuss kam, spricht von einer „sehr wichtigen Entscheidung“. 

Die Stadt will so die planungsrechtlichen Grundlagen für den Aus- und Neubau des Stadions schaffen. „Ziel ist der Beginn des Ausbaus im Sommer 2022 mit dem Abriss der Nordosttribüne“, sagt Baudezernentin Doris Grondke. Dort soll nach den Planungen eine neue Sitzplatztribüne sowie ein VIP-Bereich mit Veranstaltungsfläche für bis zu 3600 Besucher entstehen. Dafür muss zuvor der Bebauungsplan rechtskräftig und die Baugenehmigung erteilt werden.

Parkhaus für das Holstein-Stadion hat nur noch fünf Ebenen

Der Bebauungsplan konkretisiert auch die Vorgaben für das umstrittene Parkhaus – das nun in einer deutlich kleineren Version gebaut werden soll als ursprünglich vorgesehen. Erlaubt ist demnach nur noch ein Parkhaus mit fünf Ebenen und maximal 880 Stellplätzen. In ersten Entwürfen war noch von bis zu 1500 Stellplätzen und bis zu acht Ebenen die Rede. Die Zufahrt soll über eine neu geplante nördliche Straße erfolgen, die in die Projensdorfer Straße mündet.

An der Notwendigkeit des Parkhauses hat die Stadt keinen Zweifel. Es sei gewollt, dass der Businessbereich „auch für Drittveranstaltungen genutzt werden kann, welche ohne ein gewisses Stellplatzangebot vor Ort jedoch nicht funktions- oder marktfähig sind“. Auch SPD-Baupolitiker Andre Wilkens betonte, dass die Mehrfachnutzung ausdrücklich im Sinne der Ratsmehrheit sei. Arne Stenger von den Grünen hob hervor, dass ein Umbau an Ort und Stelle „sinnvoll“ sei. „Das ist wesentlich nachhaltiger als ein Neubau auf der grünen Wiese.“

Allein auf dem Stadiongelände soll es künftig 1670 Fahrradstellplätze geben. „Ein modernes Stadion ist sowohl für die KSV Holstein als auch für die Sportstadt Kiel ein wichtiger Meilenstein für eine erfolgreiche sportliche Entwicklung“, sagte Sportdezernent Gerwin Stöcken.

Investoren sorgen sich um Baukostenentwicklung

Citti-Prokurist Jan Meyer berichtet jedoch von erheblichen Problemen für die Investorengruppe, die das Stadion-Projekt umsetzen möchte. Wie berichtet hat die Citti-Gruppe um den geschäftsführenden Gesellschafter Gerhard Lütje im vergangenen Jahr eine Stadiongesellschaft gegründet. Daran sind neben Citti (75 Prozent) auch die Kieler Nachrichten (25 Prozent) beteiligt. „Die Baukostenentwicklung macht uns große Sorgen.“

In den nächsten Wochen sollen die Angebote der Baufirmen vorliegen, erst danach sei eine verlässliche Kalkulation möglich. Wegen der Kostenexplosion auf den Rohstoffmärkten seien auch die Gespräche mit den Banken schwieriger als erwartet. Erst im Mai soll es eine finale Finanzabschätzung geben. „Das Projekt Holstein-Stadion ist leider noch nicht in trockenen Tüchern.“ Erfreulich sei aber, dass die Förderzusage von Stadt und Land in Höhe von 30 Millionen Euro stehe, sagt Meyer. „Das liegt bis Mai als Bescheid vor.“

Der Bebauungsplan der Stadt sieht einen Stadionausbau in vier Bauabschnitten mit einer endgültigen Kapazität von 25 000 Zuschauerplätzen vor. Das Gebiet des Bebauungsplans „Holstein-Stadion“ wird begrenzt von der Bundestraße 503 im Südwesten, der Kleingartenanlage „Karstadtkoppel“ im Nordwesten, durch die Projensdorfer Straße sowie durch die Grundstücke Projensdorfer Straße 71 bis 97 im Nordosten und die Straße Westring im Süden und Südosten.

Der Entwurf des Bebauungsplans wird ab Mitte März für die Dauer eines Monats im Rathaus (Stadtplanungsamt, 4. Stock) öffentlich ausgelegt. Die betroffenen Ortsbeiräte werden ebenfalls zu den Unterlagen angehört „und können ebenfalls eine Stellungnahme abgeben“, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Die finale Entscheidung – auch über den Zuschlag für die Stadiongesellschaft – liegt dann in den Händen der Ratsversammlung.