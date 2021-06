Kiel

Im Kieler Stadtbild sind sie kaum zu übersehen. Mal sind es einfache Schriftzüge - im Fachjargon "Tags" genannt -, mal aufwändige Bilder, mal in den Vereinsfarben von Holstein Kiel bemalte Laternenpfähle und Brücken - so wie die Fußgängerbrücke Spolertstraße über die B404, die inzwischen zum Stadtgespräch geworden ist.

Am 10. Juni hatte das Tiefbauamt der Stadt Kiel einen blau-weiß-roten Anstrich der Brücke entfernt. Der Grund: Die Farbschicht könne irgendwann großflächig abplatzen und einen Unfall herbeiführen.

Doch das neue alte Grau hielt nicht lange. Wenige Tage später leuchtete die Fußgängerbrücke erneut in den Vereinsfarben von Holstein Kiel - und die Stadt will den Anstrich wieder entfernen. Wer sind die Unbekannten, die sich gerade ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Stadt liefern?

Lesen Sie auch: Brücke über B404 schon wieder bunt - Stadt will Farbe erneut entfernen

Es ist eine Szene, in die Außenstehende kaum Einblicke bekommen, die zwischen und innerhalb der beiden Subkulturen Graffiti und der Ultra-Bewegung existiert.

Ultras: Graffiti ist nur eine Ausdrucksform ihrer Unterstützung

Ultras sind als fanatische Fußball-Anhänger bekannt, die ihren Verein immer und überall bestmöglich unterstützen wollen - nicht nur innerhalb, auch außerhalb des Stadions. Graffiti ist nur eine Facette der Ultra-Bewegung. Genau die ist auch für Nicht-Stadiongänger im Alltag sichtbar - und wird immer präsenter.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Gefühlt entsteht schon der Eindruck, dass dies in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Insbesondere sind auch zunehmend Beleuchtungsmasten – nicht nur rund ums Holstein-Stadion – betroffen", teilt ein Stadtsprecher auf die Anfrage mit, ob Graffiti mit Bezug zur KSV Holstein in Kiel vermehrt registriert werden.

Fußballgraffiti: Reviermarkierungen und Wettbewerb

Es ist kein Zufall, dass auf Kieler Straßen KSV-Schriftzüge und Aufkleber von Holstein-Fangruppen nahezu allgegenwärtig sind, Graffiti mit Bezug zum THW Kiel oder anderen Sportvereinen jedoch fehlen. Eine Ultra-Szene hat sich in Kiel - wie auch in vielen anderen Städten - nur im Fußball herausgebildet.

Lesen Sie auch: Bei Holstein im Gespräch: Kommt Fiete Arp zurück in den Norden?

Ultras wollen mit Graffiti ihre Stadt verschönern. Gleichzeitig sind es Reviermarkierungen. Die blau-weiß-rote Fußgängerbrücke über die B404 sendet jedem in die Stadt einfahrenden Fußballfan die Botschaft: Hier beginnt die "Holstein-Zone".

Zudem befinden sich Ultras im Wettstreit mit anderen Fanszenen. So sind die Graffiti also auch Wettbewerb: Wer malt die schönsten, auffälligsten, riskantesten Bilder?

Und oft geht es um Selbstdarstellung, wenn nicht der Klub, sondern der Name der eigenen Gruppe ins Zentrum rückt. Zu sehen beispielsweise in der Langen Reihe (Kiel-Vorstadt), wo großflächig die Abkürzung "NC", für die Kieler Ultra-Gruppierung New Connection auf eine Hauswand gemalt wurde. Und wenige Meter weiter ein "H" in Frakturschrift auf die Kieler Hooligan-Szene hinweist.

Hohe Kosten für Beseitigung von Vandalismusschäden

Legal ist das natürlich nicht. Allein an den durch die städtische Immobilienwirtschaft verwalteten Gebäuden verursacht die Beseitigung von Vandalismusschäden laut Auskunft der Stadt im Durchschnitt Kosten in Höhe von rund 250.000 Euro jährlich.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Davon entfallen rund 70.000 Euro auf die Beseitigung von Malereien. Beim Tiefbauamt belaufen sich die jährlichen Kosten auf etwa 80.000 Euro.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer für Dialog mit Fanvertretern offen

Verständlich also, dass Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer eine Eskalation der Fehde um die Fußgängerbrücke Spolertstraße vermeiden möchte. Hier sollen die Kosten für die Entfernung der Bemalung sowie Überstreichung allein beim ersten Mal etwa 5000 Euro betragen haben.

Kämpfer zeigt sich offen für einen Dialog mit Fanvertretern von Holstein Kiel und Leuten aus der Graffiti-Szene. "Warum soll nicht die ein oder andere Brücke in den schönen Holstein-Farben erstrahlen? Aber: Das muss fachgerecht und verkehrssicher passieren", sagt Kämpfer.

Eine Kooperation mit den KSV-Fans könne er sich gut vorstellen. Dafür brauche es aber ein Regelwerk, das mit der Stadt abgestimmt sei. "Ich lade jeden dazu ein, sich mit Vorschlägen bei mir zu melden", so Kämpfer. Ob Szene-Vertreter die Gesprächseinladung annehmen? Es wäre zumindest überraschend.

Denn die Ultra-Bewegung ist auch eines: eine rebellische Jugendkultur, die für ihre Freiheiten kämpft - auf den Tribünen und auf der Straße. Dass künftig nur noch von der Stadt genehmigte Flächen in blau-weiß-rot bemalt werden, dürfte daher Wunschdenken bleiben.