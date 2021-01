Kiel

Mit einem Autokorso, Hupkonzert und einigen Böllern haben Fans von Holstein Kiel in der Nacht den Sensationssieg im DFB-Pokal gegen Bayern München gefeiert. „Es ist alles friedlich abgelaufen“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch am Morgen. An dem Autokorso hätten sich etwa 300 Fans beteiligt.

Auch die Corona-Vorgaben seien größtenteils eingehalten worden. Anders am Mittag vor dem Atlantic-Hotel in der Kieler Innenstadt. Vor dem Mannschaftshotel der Bayern hätten vor dem Spiel etwa 100 Anhänger des Vereins auf die Abstandsregeln hingewiesen werden müssen.

Anzeige

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach

Auf Balkon ausgesperrt: Polizisten vereinten das Paar wieder

Zu einem Polizei-Einsatz kam es während des Spiels in der Lutherstraße in Kiel-Südfriedhof. Hier hatte ein Mann während der Halbzeitpause versehentlich seine Frau auf dem Balkon ausgesperrt – und ihr Klopfen aufgrund der Lautstärke des Fernsehers nicht gehört. Die Kollegen vom 3. Revier waren zur Stelle und vereinten die beiden wieder, teilte die Polizei am Morgen mit.