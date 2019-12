Holstein-Stadion: Räderbügel sollen weg

Kiel

„Hier fallen zehn Auto-Parkplätze dauerhaft weg, damit 17-mal im Jahr Fahrräder abgestellt werden können“, sagte Ortsbeiratsvorsitzende Ulrike Pollakowski ( SPD). Wie berichtet, hatte die Stadt auf einem Parkstreifen am Westring auf Höhe des Holstein-Stadions 100 Fahrradbügel installiert, um Fußballfans die Anreise zu den Heimspielen mit dem Fahrrad schmackhaft zu machen.

Obwohl die Fläche zu Ravensberg gehört, sind auch angrenzende Straßen in der Wik betroffen. Dort regt sich nun Widerstand, Ortsbeiratsmitglieder und Anwohner berichten von einer verschärften Parksituation.

Parkplatzärger: Selbst Anwohner werden abgeschleppt

„Ich bin selbst schon abgeschleppt worden“, sagte ein Anwohner. Die ohnehin angespannte Parkplatzsituation sei durch die neuen Fahrradständer noch einmal verschlimmert worden, besonders während der Heimspiele. „Auf dem einen Seitenstreifen parken dann die Busse, auf der anderen Seite stehen jetzt die Fahrradständer.“ Er fordert mobile Abstellanlagen und die Einrichtung einer Anwohner-Parkzone. „Schließlich brauchen auch E-Autos Parkplätze“, so der Wiker.

Grünen-Beirat Jens Broschell schlägt in eine andere Kerbe. Er sagte: „Wir brauchen die Verkehrswende.“ Das könne nur gelingen, wenn Radfahren attraktiver werde. Außerdem ist der Parkdruck nach seinem Empfinden in der Wik nicht so hoch, er sehe dort immer wieder freie Stellplätze.

Es kommen noch viel mehr Fahrradständer

Ähnlich äußerte sich Kiels Radverkehrsbeauftragter Uwe Redecker. Im Ortsbeirat sagte er: „Die Fahrradständer sollen das geordnete und sichere Abstellen der Räder gewährleisten.“ Dabei seien die nun aufgestellten Bügel nur der Anfang. „Das Mobilitätskonzept für das Stadion sieht 1500 Stellplätze vor.“ Das sei im Ortsbeirat bekannt. Dafür seien insgesamt 750 Bügel notwendig. Bereits nach Ende der Zweitligasaison im Mai kommenden Jahres sei die Aufstellung von 200 weiteren Bügeln geplant.

Wie gut die Bügel während ihrer Spiel-Premiere am vergangenen Sonnabend angenommen wurden, darüber haben die Anlieger ein geteiltes Bild. Rund 20 von ihnen waren in den Mercatortreff gekommen, wollten vor allem über die Parkplatzsituation sprechen. Während einer davon sprach, dass die Stellplätze während des Spiels „gut ausgelastet“ waren, will ein anderer Anwohner das Gegenteil beobachtet haben.

Auslastung außerhalb der Holstein-Spiele bislang gering

Bei einer Stichprobe am Donnerstagnachmittag ist an der Durchgangsstraße tatsächlich nur ein Fahrradbügel mit zwei Rädern belegt. Kurios: Dort, wo Parken durch die Ständer ohnehin unmöglich ist, steht nun zusätzlich ein Halteverbotsschild.

Dabei ist auch Pollakwoski nicht grundsätzlich gegen die Fahrrad-Stellplätze: „Die brauchen wir während der Spiele genauso wie die Busse.“ Sie wendet sich nur gegen eine dauerhafte Einrichtung an besagter Stelle und versteht nicht, warum der Ortsbeirat von der Verwaltung nicht konsultiert wurde. „Mir war jedenfalls nicht klar, dass dafür Auto-Parkplätze wegfallen“, so die Vorsitzende. Die Ständer nutze außerhalb der Spiele hingegen niemand, gleichzeitig gebe es für Autofahrer kaum Alternativen wie kostenpflichtige Garagenstellplätze im Quartier, sagt Pollakowski. Neben mobilen Stellplätzen sieht sie eine Alternative in der Umsetzung auf den benachbarten Grünstreifen oder in einiger Entfernung in der Paul-Fuß-Straße.

Ortsbeirat fordert Rückbau

Theresa Leinkauf von der FDP stimmte ihr zu: „Die jetzigen festen Ständer sollen entfernt und durch mobile Anlagen ersetzt werden.“ Die Personalkosten für Auf- und Abbau müsse Holstein Kiel tragen, so die Ortsbeirätin.

Bei einer Gegenstimme (Grüne) und einer Enthaltung ( CDU) beantragt der Ortsbeirat schließlich die Entfernung der Fahrradständer und die Wiederherstellung der Parkfläche. „Ich erwarte, dass das bis zum nächsten Heimspiel am 29. Januar passiert“, sagte Ulrike Pollakowski auf Nachfrage.

