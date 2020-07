Das erste Becken zwischen Holstenbrücke und Bootshafen ist geflutet, die Absperrgitter sind zum Teil entfernt, viele Kieler verweilen dort gerne. Doch wo sitzen Sie eigentlich? Am Holsten-Fleet? Am Altstadt-Fleet? Oder am Kleinen Kiel-Kanal? Stimmen Sie bei unserer Umfrage ab.