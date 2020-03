Holsten-Fleet-Eröffnung verzögert sich

Kiel

Ursprünglich hatte die Stadt vorgesehen, das Holsten-Fleet mit einem Bürgerfest am 12. und 13. Juni einzuweihen, sagt Sprecherin Kerstin Graupner. Doch die Planungen sind wegen der Corona-Krise gestoppt worden. „Zum einen könnten sich die Bauarbeiten durch Krankheitsfälle und Lieferengpässe verzögern, und zum anderen ist heute noch nicht absehbar, ob es große öffentliche Festaktivitäten zu diesem Zeitpunkt in diesem Umfang geben kann.“

Eröffnung mit Mobilitätsfest am 9. August 2020

Deshalb hat sich die Stadt entschieden, das Holsten-Fleet mit einem Mobilitätsfest für alle am 9. August zu eröffnen – unabhängig davon, ob der Kanal früher fertig wird.

Momentan gehen die Arbeiten aber trotz der Corona-Krise sichtbar voran. Der Asphalt um die Becken ist gelegt und auch das Betonpflaster nimmt immer weiter Formen an. Aktuell werden weitere Betonelemente gesetzt, in die mittlerweile angelieferten Pflanzeninseln – die für die Verzögerungen gesorgt hatten – wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Montag gemeinsam mit dem Tiefbauamt die ersten Bäume einpflanzen.

Ursprünglich war die Eröffnung schon 2019 geplant

Darüber hinaus werden die ersten Sitzelemente aus Holz verbaut. Neben den unmittelbaren Arbeiten am Holsten-Fleet wird parallel das angrenzende Ahlmann-Haus saniert. Hier soll, wie berichtet, ein umfangreiches gastronomisches Angebot entstehen. Der Unternehmer Ahmad-Reza Zirakbash plant, in einer Art Markthalle mehrere kleine Restaurants zu eröffnen. Außerdem zieht an der Ecke zur Kehdenstraße eine Brauerei ein.

Ursprünglich hätte das Holsten-Fleet bereits 2019 eröffnen sollen, allerdings kam es immer wieder zu Verzögerungen. Anfang dieses Jahres kündigte Ulf Kämpfer an, dass die Becken im Frühjahr mit Wasser gefüllt sein sollen und an dem fertigen Innenstadt-Kanal Kaffee getrunken werden kann. Dass das Coronavirus nun dazwischenfunkt und zumindest die offizielle Einweihung verschiebt, konnte der OB zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.

Frühling: Stadt stellt Blumenkübel auf

Und nicht nur am Holsten-Fleet wird weiter gearbeitet. Auch der Frühling soll in Kiel Einzug halten. Für das Grünflächenamt heißt das: Es ist Zeit für die ersten Blumenkübel in der Stadt. 35 Kübel, jeweils mit bunten Hornveilchen bepflanzt, verschönern jetzt die Stadt an der Kaistraße, vor dem Standesamt an der Fleethörn und vor dem Segelcamp 24/7 an der Kiellinie. Wenn die Rahmenbedingungen so gut bleiben, können auch die Kübel der Ortsbeiräte wie üblich im Juni aufgestellt werden.

Auch auf dem Kleinen Kiel laufen die Frühlingsvorbereitungen: In der kommenden Woche sollen im kleineren Gewässer die große Fontäne wieder sprudeln und im größeren die segelartigen schwimmenden Tetraeder aus Aluminiumblech des Künstlers Uli Behl installiert werden. Alle anderen Brunnen in Kiel bleiben zunächst trocken. Sie sollen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Kieler sie wieder in Gruppen genießen dürfen.

Grünflächenamt bisher von Corona verschont

„Die Arbeiten der Gärtnerinnen und Gärtner stehen zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Rahmenbedingungen“, sagt Petra Holtappel, die Leiterin des Grünflächenamtes. So müssten die Kollegen auch bei der Arbeit auf Abstand achten, sich schützen und noch öfter als sonst die Hände waschen. Holtappel: „Manche Dinge brauchen daher etwas länger, aber bisher können wir die Arbeiten grundsätzlich fortsetzen.“ Vom Covid-19-Virus sei ihr Amt bisher verschont geblieben.

