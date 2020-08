Nach fast drei Jahren Bauzeit soll es nun endlich die offizielle Eröffnung geben: Die Stadt Kiel lädt für Donnerstagnachmittag in die neue Mitte der Stadt ein - wo Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nach einem kleinen Festakt ab 15 Uhr auf eigene Kosten 200 Cappuccini ausgeben will.

Festakt in Kiel

Festakt in Kiel - Holsten-Fleet: Oberbürgermeister lädt zum Kaffee

Festakt in Kiel - Holsten-Fleet: Oberbürgermeister lädt zum Kaffee

Von Kristian Blasel