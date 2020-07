Die Skepsis war groß. Doch schon an Tag Eins, nachdem das erste Becken vom Holstenfleet in der Kieler City geflutet worden ist, zieht es jede Menge Schaulustige an - nicht nur Bürger aus der Landeshauptstadt. Einfach mal schauen, probesitzen, ein wenig fachsimpeln, auch Bedenken äußern.