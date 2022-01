Kiel

Dunkle Schaufensterscheiben, abmontierte Firmennamen, wenig gepflegte Fassaden. Der Leerstand in der Holstenstraße lässt die Kieler Innenstadt in keinem schönen Licht erstrahlen. Und die Abwanderung von Geschäften geht weiter. Kurz vor Jahresende hat der Sportschuh-Laden Foot Locker seinen Store geschlossen, am 12. Januar öffnet die Deichmann-Filiale in der oberen Holstenstraße zum letzten Mal. Doch gleichzeitig gibt es einige Neuansiedlungen, die einen neuen Trend bestätigen.

In der mittleren Holstenstraße, zwischen Asmus-Bremer-Platz und Holstenfleet, haben bereits 2021 der „Kilo-Laden“ und das Hanse Fashion Outlet eröffnet. Am Alten Markt hat sich ein Second-Hand-Geschäft angesiedelt, das sich auf Kleidungsartikel von Designermarken wie Prada oder Jil Sander spezialisiert hat. Alle drei Neueröffnungen verbindet, dass sie auf Nachhaltigkeit setzen. Während im „Kilo-Laden“ und in dem Second-Hand-Shop gebrauchte Mode verkauft wird, setzt das Hanse Fashion Outlet auf Ware, die zum Teil schon eine Saison alt ist und weiter in den Lagern liegt, da sie keine Abnehmer gefunden hat. „Bevor die Ware aus dem vergangenen Jahr weggeworfen wird, verkaufen wir sie verspätet mit Preisreduzierungen“, erklärt Geschäftsführer Tilo Eggemann das Konzept.

Hanse Fashion Outlet hat Mietvertrag bereits verlängert

Die Kleidung stammt aus anderen Modegeschäften, die Eggemann betreibt. Zusätzliche Ware wurde außerdem eingekauft. Ursprünglich war vorgesehen, dass das Hanse Fashion Outlet nur wenige Monate in der Holstenstraße bleibt – als sogenannter Pop-up-Store. Doch da das Geschäft einigermaßen gut läuft, wurde der Mietvertrag bis Oktober verlängert. „Wir überlegen, ob wir dauerhaft bleiben“, sagt Eggemann.

Einen langfristigen Mietvertrag hat der „Kilo-Laden“ unterschrieben – und hat noch viel vor: Momentan ist die Verkaufsfläche auf die 160 Quadratmeter im Erdgeschoss begrenzt, im Laufe des Frühjahrs wird sich das Geschäft über zwei Etagen erstrecken. „Die Treppe in den ersten Stock muss aber noch geliefert werden“, sagt Inhaber Marcel Groß, der bereits am Sophienblatt zwei „Kiloläden“ betreibt. Der Store in der Holstenstraße ist ein Ersatz für das Geschäft im Knooper Weg, das nach Differenzen mit dem Vermieter geschlossen werden musste. Coronabedingt lief der Start etwas schleppend, gesteht Groß, doch da bei immer mehr Menschen der Trend zu nachhaltiger Kleidung gehe, ist er optimistisch, dass sich der neue „Kilo-Laden“ in der Holstenstraße bald etablieren werde.

Geschäfte mit nachhaltiger Mode zieht es in 1A-Lagen

Auch Innenstadt-Managerin Janine Streu von Kiel-Marketing bestätigt diese Einkauf-Entwicklung. „Der Bedarf nach nachhaltiger Mode ist gestiegen, die Mentalität der Kunden hat sich geändert.“ Dies werde daran deutlich, dass entsprechende Geschäfte nach Verkaufsflächen in 1A-Lage wie der Holstenstraße suchen, so Streu. Daher seien die Neuansiedlungen für die Vielfalt und die Belebung der City ein gutes Zeichen.

Sorgen bereiten der Innenstadt-Managerin allerdings die neuen Leerstände. Dass Foot Locker geschlossen hat und Deichmann am 12. Januar nachzieht, ist „natürlich keine gute Nachricht“, so Streu. Vor allem das Aus für Deichmann in der oberen Holstenstraße, in der bereits viele Geschäfte leer stehen, schmerzt. „Wir haben aber eine Antwort parat“, kündigt Streu an, die erst Mitte des Monats bekanntgegeben werden soll. Mit dem Eigentümer führt Kiel-Marketing bereits Gespräche über neue Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem setzt Streu große Hoffnungen in den Ansiedlungsfonds, ein Förderprojekt vom Land Schleswig-Holstein, durch das Kiel 292.000 Euro zur Verfügung stehen, die die Stadt für die Anmietungen von Immobilien in der Holstenstraße nutzen kann, um die Fläche an neue Mieter günstiger bereitzustellen.