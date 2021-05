Kiel

„Das ist ein gutes Ergebnis für die Holstenstraße mit vielen schönen neuen Ideen“, sagt Wolfgang Erichsen. Der Inhaber der Buchhandlung E&N und Vorsitzende des Forums Innenstadt war Teil der elfköpfigen Jury, die den Entwurf der Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Hannover, Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB, zum Sieger des städtebaulichen Planungswettbewerbs kürte. „Die Innenstadt der Zukunft ist mehr als nur ein Shoppingraum. Die Menschen wollen dort verweilen, sich unterhalten, Spaß haben und sich wohlfühlen. All das findet sich im Siegerentwurf wieder, und deshalb habe auch ich dafür gestimmt“, so Erichsen.

Für den Buchhändler ist eine Aufwertung der Holstenstraße essenziell. Er ist überzeugt, dass die Kunden auch nach Corona weiter zum Einkaufen in die City kommen werden. „Die Innenstadt ist nicht tot. Die Holstenstraße muss weiter in den Blick genommen werden.“ Erichsen erinnert sich an seine Kindheit, in der er direkt in der Holstenstraße gewohnt hat. „Damals konnte man noch mit dem Auto vor die Tür fahren.“ Glücklicherweise sei diese Zeit längst vorbei.

Kritik an Straßensperrung

Dass die neuen Pläne für die Innenstadt allerdings auch eine weitere Sperrung für Autos vorsehen, stößt nicht bei allen Einzelhändlern auf Zustimmung. Wie berichtet, wird die Andreas-Gayk-Straße zur Umwelttrasse und nur noch freigegeben für Busse und Anlieferverkehr. Autos werden über die Kaistraße und Wall geleitet. „Wir müssen vorsichtig bei der Verkehrsführung sein, die Innenstadt muss erreichbar bleiben“, mahnt Meislahn-Geschäftsführer Daniel Hacker. „Es gibt immer noch viele Kunden, die mit dem Auto kommen.“ Bei Meislahn sind es rund 70 Prozent. Auch Sabine Hennecke von der Füllhalter-Ecke hat Bedenken, dass sich die Sperrung negativ auswirken könnte. „Ich bin nicht sicher, ob es gut ist, dass keine Autos mehr durch die Andreas-Gayk-Straße fahren dürfen.“

Die Stadt argumentiert, dass das Verkehrsaufkommen in der Andreas-Gayk-Straße stark zurückgegangen sei, seitdem die Holstenbrücke für das Holstenfleet weichen musste und eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Schon jetzt nutzen Autofahrer vermehrt Kaistraße und Wall. Weniger als 1000 Autos pro Tag fahren laut Verkehrszählung noch über die Andreas-Gayk-Straße.

„Stillstand ist Rückschritt“

Abgesehen von der Verkehrsführung sehen Hacker und Hennecke die Umgestaltung für die Holstenstraße positiv. „Die Pläne machen einen guten Eindruck“, so Hennecke. „Wir müssen etwas ausprobieren.“ Lob gibt es für den Brunnen in Ostsee-Form und Fontänen am Holstenplatz. Sie hofft darauf, dass die Wasserspiele ähnlich gut angenommen werden wie die im Hiroshimapark. „Ich freue mich, dass sich Gedanken über eine Umgestaltung gemacht werden“, sagt Hacker. „Es nützt nichts, wenn wir das Holstenfleet haben und drumherum nur Steinwüste und Leerstand.“ Gleichzeitig müsse alles dafür getan werden, wieder mehr Mieter in die Innenstadt zu holen. Dass es durch die Bauarbeiten, die 2023 beginnen und spätestens 2026 abgeschlossen sein sollen, zu Einschränkungen kommen wird, sei laut Hacker zwar unangenehm, aber unvermeidbar. „Es gibt Nachholbedarf in der Innenstadt, der aufgeholt werden muss. Stillstand ist Rückschritt.“

Lob gibt es auch aus der Politik. Für die Rathaus-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP stellen die Ergebnisse einen wichtigen Schritt zur Aufwertung dar. „Der von der Jury ausgewählte Entwurf verspricht, die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen, ohne Gewachsenes völlig über Bord zu werfen“, sagen die baupolitischen Sprecher André Wilkens (SPD), Arne Stenger (Grüne) und Christina Musculus-Stahnke (FDP).