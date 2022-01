Kiel

Die Parfümerie Douglas hat im vergangenen Jahr geschlossen, am 12. Januar hatte das Schuhgeschäft Deichmann seinen letzten Tag. Andere Immobilien sind schon seit langer Zeit verwaist. In der oberen Holstenstraße – zwischen Holstenfleet und Altem Markt – gibt es immer mehr Leerstand. Doch zumindest in zwei freie Ladenflächen soll ab April neues Leben einkehren – mit Unterstützung von Fördergeldern. Gefunden werden sollen die neuen Mieter über einen Wettbewerb mit dem launigen Titel „Kiez-Größe gesucht“. Dabei denkt die Stadt jedoch weniger an Vorbilder in St. Pauli als an solide Unternehmen aus der Region – die dauerhaft die Kieler Innenstadt bereichern sollen.

Die Idee hinter dem Projekt: Die Stadt Kiel mietet zwei leerstehende Geschäftsräume in der Innenstadt an – und vermietet sie zu einem günstigeren Preis weiter. Ziel ist es, neue Nutzungsmodelle zu finden, die zur Belebung der Innenstadt und vor allem der oberen Holstenstraße beitragen. „Wir suchen Untermieter, die ein stimmiges, innovatives Konzept vorweisen können, das neben spannenden Produkten ein großes Augenmerk auf Aufenthaltsqualität und Erlebnisorientierung für die Kunden richtet“, umschreibt Kiel-Marketing-Geschäftsführer Uwe Wanger die Erwartungen an die neuen Mieter. Ob es sich dabei um klassischen Einzelhandel, Gastronomie oder um kulturelle Angebote handelt, ist völlig offen. Die neuen Mieter werden über ein Bewerbungsverfahren gesucht. Am Ende entscheidet sowohl eine Fachjury als auch ein Votum von Kielerinnen und Kielern.

OB Kämpfer: „Wir brauchen auch andere Nutzungsmöglichkeiten“

Die Kriterien an die neuen Nutzer sind bewusst offen gehalten worden. „Jahrzehntelang wurde in der Innenstadt nur auf Einzelhandel gesetzt“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Aber wir haben gemerkt, dass dieses Konzept nicht mehr funktioniert. Wir brauchen auch andere Nutzungsmöglichkeiten“, so der OB, der aber auch betont: „Der Einzelhandel wird weiter eine Lebensader für die Innenstadt sein.“ Nun gehe es darum, Mieter zu finden, die auch öffentlichen Raum aufwerten können.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Innenstadt kann beim Preis und dem Angebot nicht mit dem Online-Handel konkurrieren“, sagt Einar Rubin, Prokurist von der Kieler Wirtschaftsförderung. „Aber wir können Erlebnisse schaffen, die es im Online-Handel nicht gibt.“ Daher seien kreative, innovative Lösungen bei Neuansiedlungen in leerstehenden Geschäften gefordert. „Wir müssen Menschen wieder Anreize geben, in die Holstenstraße zu kommen.“

292 000 Euro Fördermittel aus dem Ansiedlungsfonds

Anreize sollen auch für neue Konzepte geschaffen werden, damit diese sich überhaupt in der Innenstadt niederlassen. Gelockt werden sie mit einem Mieterlass, der durch ein Förderprogramm vom Land Schleswig-Holstein möglich wird. Über den Ansiedlungsfonds stehen der Stadt Kiel 219 000 Euro zur Verfügung, den die Stadt auf 292 000 Euro aufgestockt hat. Mit diesem Geld werden bis Februar 2024 die Ladenflächen mit einer Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern in der Holstenstraße 2-12, im ehemaligen Schuhgeschäft Leiser, und in der Holstenstraße 24 angemietet. Einen Teil dieser Miete müssen die neuen Nutzer zahlen, für die Holstenstraße 2-12 beträgt die Kaltmiete 2200 Euro. Eine Summe, die weit unter dem Innenstadt-Durchschnitt von geschätzt 40 Euro pro Quadratmeter liegen soll.

Doch auch der Immobilien-Besitzer, ein Eigentümer aus Dänemark, ist der Stadt entgegengekommen und hat die Miete um mehr als 30 Prozent reduziert. „Wir wollen die Innenstadt weiterentwickeln und wieder voranbringen“, begründet Thomas Guse, Geschäftsführer von PPF-Immobilien, die für die dänischen Inhaber die Ladenfläche verwaltet, die Zusammenarbeit mit der Stadt.

Das sind die Bewerbungskriterien Bei der Bewertung der Bewerber auf die Ladenfläche zieht die Stadt mehrere Kriterien heran. So ist vor allem entscheidend, dass das Konzept stimmig ist und durch Innovation und Qualität überzeugt. Außerdem muss es auf Dauer wirtschaftlich tragfähig sein. Denn die Förderung durch die Stadt Kiel, die ab dem 1. April beginnt, ist auf 22 Monate ausgelegt. Ziel ist es jedoch – und darauf ist auch der Mietvertrag ausgelegt –, dass die Nutzer auch nach Ende des Projekts in der Holstenstraße bleiben. Weitere Kriterien sind Nutzungsvielfalt, Frequenzbringer, Lokalkolorit, Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit. Die Bewerbungsphase beginnt am 20. Januar und läuft bis 10. Februar. Offene Besichtigungstermine der Ladenflächen gibt es am 24. Januar um 10 Uhr sowie am 26. Januar um 15 Uhr. Treffpunkt ist vor der Holstenstraße 2-12. Weitere Informationen gibt es unter www.kieler-innenstadt.de/kiezgroesse.

Dass die dänischen Besitzer weniger Miete fordern, um ein leerstehendes Geschäft neu zu bespielen, kommt in der Holstenstraße zwar immer mal wieder, aber noch zu selten vor. Viele Häuser in der Innenstadt gehören Fonds oder Eigentümern, die weiter auf hohen Mietpreisen beharren und im Zweifel ihre Immobilien lieber leerstehen lassen, als die Miete zu senken. „Die dänischen Eigentümer glauben an das Potenzial des Standorts und tragen unsere Vision mit“, sagt Innenstadt-Managerin Janine Streu. „Sie sind überzeugt, dass es sich lohnt, in die Kieler Innenstadt zu investieren.“