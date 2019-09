In der Nacht zum Dienstag, 17. September, wurden sie an ihren Platz gehoben: Die zwei neuen Rolltreppen, die den Holstenplatz mit dem Sophienhof verbinden, wurden angebracht. Genutzt werden können sie erst in einigen Wochen. Wie schon beim Abbau der alten Treppen gab es zunächst Probleme.