Großeinsatz für die Feuerwehr Kiel in Schlagdistanz zur Hauptwache: An der T-Kreuzung von Knooper Weg und Holtenauer Straße mussten die Retter am Freitagmittag unter Atemschutz in die Kühlanlage eines Supermarktes vorrücken. Ein Kompressor war für extreme Rauchentwicklung verantwortlich.