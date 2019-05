Kiel

Zunächst hatte die Verwaltung als Reaktion auf die Ratsversammlung im März darauf verwiesen, dass im Falle eines Austausches zum Weihnachtsgeschäft wieder Treppen rollen sollen. Nachdem auch durch ein zweites Gutachten bestätigt wurde, dass eine Wiederinbetriebnahme der Rolltreppen nicht möglich ist, sind neue Fahrwerke gefragt.

Laut Dezernentin Doris Grondke im Bauausschuss werden bereits Angebote dafür eingeholt. Die Stadt muss zahlen. Außerdem befinde sich die Verwaltung weiter im intensiven Austausch mit den Vertragspartnern des Gesamtbauwerkes, den Betreibern der angeschlossenen Einkaufszentren Karstadt und Sophienhof.

Rolltreppen-Lieferzeiten über Weihnachten hinaus

Auf Nachfrage von Grünen-Ratsherr Arne Stenger, "was so Rolltreppen kosten", antwortete Tiefbauamtsleiter Peter Bender: knapp unter 500.000 Euro. Christina Musculus-Stahnke ( FDP) wollte wissen, wie lange es bis zur Lieferung dauere. Bender: neun Monate, optimistisch acht. Mit diesem Zeithorizont dürfte ein entsprechender Einbau bis zur Weihnachtszeit in keinem Fall möglich sein. Und doch betont Stadtsprecherin Kerstin Graupner auf Anfrage: "Ziel bleibt, dass die Rolltreppen noch vor dem Weihnachtsgeschäft ersetzt werden sollen."

In der kommenden Bauausschusssitzung soll es eine Beschlussvorlage geben, die auch mit "den beiden Vertragspartnern inhaltlich abgestimmt ist", so die Pressestelle. Außerdem verweist die Verwaltung noch einmal auf die alternativen Aufgänge: Treppe, Fahrstuhl und Rolltreppe am Ziegelteich.

Der SSW-Fraktionsvorsitzende Marcel Schmidt echauffiert sich, dass es am Aufstiegsbauwerk nicht vorangeht: "Wir haben den Eindruck, der Holstentörn ist zum Spielball unterschiedlicher Innenstadtentwicklungskonzepte innerhalb der Kooperation geworden." Aufgrund der Verkehrslage sei für den SSW klar: "Aus unserer Sicht kann diese Entscheidung nur den Neubau eines Aufstiegsbauwerks bedeuten."

CDU-Ratsfrau Sigdrid Schröter wundert sich, warum es nach Auskunft der Verwaltung im Bauausschuss nur um zwei statt drei neue Rolltreppen geht, wie im Bauwerk vorhanden. Wird also geflickschustert? "Fest steht, dass der Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent die Verantwortung trägt, wenn die Rolltreppen zum Weihnachtsgeschäft nicht laufen", sagt Schröter.

